김민석, 김어준 ‘차기주자 육성’ 해석 반박… “사실왜곡·정치과잉”

김 총리 “어처구니 없는 공상”
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발언하는 김민석 총리
김민석 국무총리
연합뉴스
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김민석 국무총리가 16일 자신의 미국 출장을 이재명 대통령의 ‘차기 대권 주자 육성 프로그램’이라고 한 유튜버 김어준씨 발언에 대해 “사실왜곡과 정치과잉의 비논리”라고 비판했다.
김 총리는 이날 페이스북에서 “(현지 특파원) 간담회 제 발언 어디에도 ‘외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 대통령의 주문이 있었다’는 문구는 없다”며 이렇게 말했다.
앞서 김씨는 이날 유튜브 방송에서 김 총리가 미국을 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 JD 밴스 부통령 등을 만난 것을 두고 “대통령이 김 총리에게 외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라고 주문한 것은 대통령 방식의 차기 주자 육성 프로그램의 일환이라고 해석했다”며 “잠재적 주자들에게도 각자의 영역에서 저런 식으로 성장하라는 메시지를 준 것으로 느꼈다”고 해석했다.
김 총리는 “(이 대통령이) 총리직 수행에 있어 헌법과 법률상 권한과 역할을 다하라는 말씀을 늘 주시는 것도 맞고, 대미 현안에도 적극 임하라고 하신 것도 맞다”며 “‘외교경험을 쌓으라’는 말씀을 하신 적도 없고 더구나 이 모든 것을 차기주자 육성 일환 운운하는 것은 어처구니없는 공상”이라고 반박했다.
이어 “막중한 책임감으로 점철되는 공직수행은 이런 무협소설의 대상이 아니다”며 “언론은 무협지공장이 아니다”라고 꼬집었다.
김 총리는 또 트럼프 대통령의 ‘러브콜’에도 북한이 미사일 발사로 화답했다는 일각의 보도에 대해서도 문제를 제기했다.
김 총리는 “기자간담회에서 제가 밝힌 내용은 ‘북한이 북미대화에 관심 있다고 보느냐는 트럼프 대통령의 질문에 대해 제가 의견을 밝히고 어떤 제안을 했고, 트럼프 대통령이 즉각 스탭들에게 제 제안과 관련해 심층 조사와 모종의 조치를 지시했다. 자세한 내용은 나중에 밝히겠다’라는 것”이라며 “간담회 발언록과 보도 기사 어디에도 트럼프 대통령이 러브콜을 했다는 내용은 없다”고 강조했다.
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