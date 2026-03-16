강성휘 민주당 목포시장 예비후보, “전남 국립의대 목포대로 조속히 결정하라”

강성휘, “전남 국립의대 목포대로 조속히 결정해야”
“의대·대학병원 부지 확보된 목포 송림·옥암 최적지”
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강성휘 민주당 목포시장 예비후보가 전남권 국립의대 설립을 촉구하고 있다. (강성휘 예비후보 캠프 제공)
강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보가 전남 국립의과대학 설립과 관련해 교육부의 조속한 결정을 촉구했다.
강 예비후보는 16일 목포시의회 시민의 방에서 기자회견을 열고 “전남 국립의과대학 정원 100명이 확정되고 2030년 개교가 전망되는 상황에서 이제 남은 것은 의과대학과 대학병원의 입지를 결정하는 일”이라며 “교육부가 전남 국립의과대학을 목포대학교로 조속히 결정해야 한다”고 밝혔다.
그는 그 이유로 의과대학과 대학병원 건립이 가능한 부지가 이미 마련돼 있다는 점을 강조했다. 이어 “목포대학교는 송림캠퍼스와 옥암 의대부지에 의과대학과 대학병원을 함께 건립할 수 있는 부지가 준비돼 있다”며 “현행 대학설립 규정에 따르면 신규 대학 건물은 대학 소유 부지에 설치하는 것이 원칙인 만큼 법과 규정에 따라 판단하면 답은 분명하다”고 설명했다.
또한 전남도와 목포대, 순천대가 통합 대학본부 설치와 의과대학 분리 배치 원칙에 이미 합의한 점을 언급하며 “결정이 계속 미뤄지면서 지역 간 갈등과 혼란만 커지고 있다”고 지적했다.
강 예비후보는 “더 이상 시간을 끌어서는 안 된다”며 “교육부가 실사를 통해 객관적으로 판단하고 의과대학과 대학병원을 목포 옥암 의대부지와 목포대로 조속히 결정해야 한다”고 촉구했다.
이새날 서울시의원 “서울 문화 불균형 해소하고 ‘새로운 실버세대’ 위한 고품격 문화 복지 확대해야”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 13일 열린 본회의에서 5분 자유발언을 통해 서울시의 문화 격차 해소와 학생 예술 교육 지원을 촉구하는 한편, 새로운 실버세대(1차 베이비부머)의 눈높이에 맞춘 고품격 문화콘텐츠 기획의 필요성을 강력히 제안했다. 이 의원은 지난 1월 세종문화회관 대극장에서 열린 ‘누구나 클래식 2026’ 신년음악회의 성공적인 개최를 언급하며 발언을 시작했다. 시민 4000여 명의 투표로 선정된 베토벤 교향곡 5번 ‘운명’ 등의 수준 높은 공연이 ‘관람료 선택제’를 통해 시민들에게 문턱 없이 제공된 점을 높이 평가했다. 그는 “대규모 클래식 공연장과 고급 문화 인프라가 여전히 서울 일부 지역에 편중돼 있다”고 지적하며 “진정한 ‘클래식 서울’을 완성하기 위해서는 세종문화회관을 강북 문화의 베이스캠프로 삼아 관련 예산을 늘리고 공연 횟수를 과감하게 확대해야 한다”고 촉구했다. 또한 교육위원회 위원으로서 학교 예술 교육과의 연계 방안도 제시했다. 이 의원은 “열악한 환경 속에서도 음악에 대한 열정을 키우는 학교 오케스트라 학생들이 세종문화회관 대극장과 같은 최고의 무대를 경험할 수 있도록 ‘청소년 무대 공유 프로젝트
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이어 “전남 국립의대는 37년 동안 이어져 온 목포 시민의 염원”이라며 “전남 국립의과대학이 목포에서 시작돼 전남 공공의료의 새로운 미래를 여는 길에 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.
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