의료개혁 ‘명픽’ 박주민 “부동산 정상화·무상교통으로 서울 바꾼다”[인터뷰]

더불어민주당 서울시장 예비후보 인터뷰

李 대통령, 의료 개혁 성과에 “감사” 언급

“당원들 가장 바라는 건 이재명 정부 성공”

이미지 확대 6·3 지방선거 서울시장에 출마 의사를 밝힌 박주민 더불어민주당 의원이 16일 국회 보건복지위원장실에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 2026.3.16 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 서울시장에 출마 의사를 밝힌 박주민 더불어민주당 의원이 16일 국회 보건복지위원장실에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 2026.3.16 이지훈 기자

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6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 예비경선 후보로 나선 박주민 의원(기호 1번)은 16일 “지금 서울이 대한민국을 선도하려면 굉장히 큰 변화가 있어야 된다”면서 “상법 개정과 전세사기특별법, 의료 개혁 등 그동안 새로운 제도를 만들고 설계해왔던 제가 서울시장을 하는 것이 필요하다”고 밝혔다.박 의원은 이날 국회 보건복지위원장실에서 가진 서울신문과 인터뷰에서 “다른 누구보다도 이재명 대통령과 일을 많이 해왔다”면서 “대통령께서 어제 초선 의원들과 만나서도 ‘개혁을 하더라도 큰 소리 안 나게 했으면 좋겠다’고 말씀하신 것 같은데 저한테도 ‘항상 조용히 잘한다’고 말씀하셨다”고 했다.앞서 이 대통령은 지난 13일 X(엑스)에 국립의학전문대학원 설립법안(국립의전원법)의 복지위 통과와 관련해 박 의원이 올린 소셜미디어(SNS) 글을 재게시하고 “쉽지 않은 일인데 의료 개혁 성과에 감사드린다”며 박 의원을 격려하는 메시지를 올렸다. 이를 두고 정치권에서는 ‘명픽’(이재명의 선택) 논란이 일었다.박 의원은 이번 서울시장 선거의 정책적 쟁점으로 주거, 교통, 산업 공약을 꼽았다. 박 의원은 “대규모 공급을 통해 부동산 시장을 안정화하는 한편, 10년 로드맵으로 대중교통 체계를 전면 재편해 무상교통까지 가보자는 것”이라며 “서울의 잠재력을 폭발시켜 청년들에게 더 많은 기회를 줄 수 있는 ‘서울 한강 인공지능(AI) 구상’을 정책으로 발표했다”고 말했다.박 의원은 2030 청년에게 희망을 줄 수 있는 방안으로 자신의 슬로건인 ‘기본특별시·기회특별시’를 강조했다. 그는 “서울을 주거, 생계비, 물가 불안에 대해 기본이 갖춰진 도시로 만들고 싶다”면서 “청년들이 안심하고 도전할 수 있는 기본을 깔아드리고 바이오, 컬처 등 산업 클러스터 정책으로 청년들에게 수많은 기회를 주고 싶다”고 밝혔다.서울 집값 대책과 관련해선 “민간과 공공 투트랙으로 빠른 속도로 많은 물량을 공급하겠다”면서 “민간의 경우에도 일정 규모 이하의 단지는 자치구가 인허가권을 가질 수 있도록 분산시키는 것이 필요하다”고 설명했다.박 의원은 민주당 후보로서의 자신만의 경쟁력과 관련해선 “당원들이 가장 바라는 건 이재명 정부의 성공일 것”이라며 “이 대통령과 함께 일을 해왔었고, 성과를 냈었던 사람 그리고 국정 철학을 공유하고 있는 사람이 서울시장이 돼서 정부를 뒷받침하는 것이 필수적 요건”이라고 말했다.