장철민, 대전·세종·청주 통합 ‘신수도 특별시’ 제안

행정 통합 무산에 ‘완전한 수도 이전’ 제시
시장 임기 단축, 2028년 총선과 함께 통합
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16일 기자회견에서 대전·세종·청주를 통합하는 ‘신수도 특별시’를 제안한 더불어민주당 장철민 의원. 대전 연합뉴스
‘6·3 지방선거’에 대전시장 후보로 나선 더불어민주당 장철민 의원이 16일 대전·세종·청주를 통합하는 ‘신수도 특별시’를 제안했다. 2028년 총선에 맞춰 주민투표를 실시하겠다는 뜻도 밝혔다.
장 의원은 16일 대전시의회에서 기자회견을 열고 “행정통합이 무산됐지만 통합의 시계를 이대로 멈출 수는 없다”며 “대전과 세종·청주를 통합해 완전한 수도로 삼는 ‘신수도 특별시’로 돌파하겠다”고 말했다.
그는 “세종만의 반쪽짜리 행정수도가 아닌, 경제·문화·정치적 기능이 모두 이전하는 온전한 수도 이전을 시작하자”면서 “광주·전남과 다른 수도 이전형 통합 모델”이라고 주장했다.
신수도와 함께 충남과 충북의 남은 지역을 ‘충청특별자치도’로 묶어 새로운 배후 수도권으로 육성하자는 것이다.
장 의원은 “대전시장에 당선되면 내년 하반기 주민투표를 시행해 2028년 총선과 함께 통합을 이뤄낼 수 있도록 준비하겠다”면서 “주민투표가 통과돼 통합에 대한 합의가 이뤄진다면 시장의 임기도 단축하겠다”고 강조했다.
충청권산업투자공사 설립에도 무게를 실었다.
박춘선 환경수자원위원회 부위원장 대표발의, ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 본회의 통과
서울시는 환경교육이 행정 중심의 단발성 사업에서 벗어나 시민 참여와 민관 협력 기반의 지속 가능한 교육 체계로 전환될 전망이다. 서울시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(강동3, 국민의힘)이 대표 발의한 ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 제334회 임시회 제3차 본회의에서 의결됐다. 이로써 시민 참여를 확대하는 제도적 장치가 마련되어 생활 속 환경 실천을 확산할 정책 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다. 이번 조례 개정은 기후위기와 환경문제가 심화되는 상황에서 기존 행정 중심의 환경정책을 넘어 시민이 주도적으로 참여하는 민·관 협력형 환경 거버넌스를 구축하고, 참여 중심의 환경교육 체계를 제도적으로 강화하기 위해 추진됐다. 그동안 서울시에서도 다양한 환경교육 사업이 추진되어 왔으나 단발적·비정기적으로 운영되는 경우가 많아 체계적으로 추진할 제도적 기반이 부족하다는 지적이 제기되어 왔다. 이에 이번 개정안은 시민 참여 중심의 환경교육을 활성화하고 지속 가능한 환경교육 체계를 구축하기 위한 행정적·재정적 근거를 마련하는 데 초점을 뒀다. 주요 개정 내용으로는 먼저 환경교육계획 수립 시 포함해야 할 사항에 ‘
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장 의원은 “투자공사는 신 수도권을 경제적으로 뒷받침할 지역 산업 컨트롤타워이자 충청판 산업은행”이라며 “온전한 수도 이전과 투자공사 설립을 통해 충청의 새로운 성장 동력을 만들어내겠다”고 밝혔다.
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