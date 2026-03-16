황명선 “국민연금, 일반주주 권익 훼손 원칙적 반대 환영…투기자본 자금줄 안돼”

“투기자본과의 결탁 단호히 끊어야”

“MBK, 홈플러스 인수 후 자산 약탈”

이미지 확대 황명선 더불어민주당 최고위원. 닫기 이미지 확대 보기 황명선 더불어민주당 최고위원.

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황명선 더불어민주당 최고위원은 16일 “국민연금공단이 개정 상법의 취지를 반영해 일반주주 권익을 훼손하는 안건에 원칙적으로 반대하겠다고 밝힌 것을 환영한다”고 밝혔다.황 최고위원은 이날 국회 최고위원회의에서 “국민연금은 기득권 세력의 방패가 아니라, 국민 전체의 자산을 지키는 공적 수탁자라는 것을 절대 잊지 말아야 한다”며 이같이 말했다.그러면서 “국민연금의 원칙이 진정성을 가지려면, 주주총회 의결권 행사를 넘어, 투기자본과의 결탁을 단호하게 끊어야 한다”고 강조했다.그는 “MBK는 홈플러스 인수 이후 기업의 성장과 노동자의 삶은 안중에도 없이 자산을 약탈했고, 그 피해는 노동자와 지역경제, 실물경제 전반에 고스란히 남았다”면서 “국민이 땀 흘려 번 돈이 이런 투기자본의 자금줄이 되어서는 안 된다”고 주장했다.이어 “국민연금이 약탈적 사모펀드와의 관계를 원점에서 재검토하고, 투기자본의 횡포로부터 기업과 노동자를 보호하는 파수꾼 역할을 해야 한다”고 강조했다.황 최고위원은 “민주당은 국민연금이 투기자본과의 결탁을 끊고, 공공성과 책임투자의 원칙을 확립할 수 있도록 제도 정비에 앞장서겠다”고 했다.