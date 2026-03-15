“3·15, 민주주의 위기마다 나라 바로 세울 이정표”

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“3·15, 민주주의 위기마다 나라 바로 세울 이정표”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-03-15 23:53
수정 2026-03-15 23:53
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李, 현직 대통령 첫 기념식 참석

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유족 손 맞잡은 李대통령
유족 손 맞잡은 李대통령 이재명 대통령이 15일 경남 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마친 후 유족과 악수를 하고 있다. 유족 옆은 권오을 국가보훈부 장관.
창원 뉴스1


이재명 대통령은 15일 3·15 의거에 대해 “위기 때마다 나라를 일으켜 세울 우리의 이정표가 됐다”고 평가했다.

이 대통령은 이날 경남 창원시 국립3·15민주묘지에서 열린 ‘제66주년 3·15 의거 기념식’에 참석해 “마산에서 시작한 3·15 의거는 전국 곳곳의 4·19 혁명을 촉발했고 마침내 강력했던 독재정권을 무너뜨렸다”며 이처럼 말했다.

4·19 혁명의 도화선이 된 3·15 의거는 2010년 국가기념일로 지정되고 2011년부터 정부 주관으로 기념식을 거행해왔는데 현직 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다. 이 대통령은 3·15 의거가 있었기에 12·3 불법 계엄을 막을 수 있었다고 했다. 이 대통령은 “세월이 흘러도 가슴과 뇌리에 새겨진 쓰라린 상처와 기억, ‘그래도 국민을 이기는 권력은 없다’는 확고한 역사적 믿음이 모여 2024년 12월 3일 밤, 내란의 어둠을 물리칠 수 있었다”고 밝혔다. 이어 “‘1960년 3월 15일’이 그랬던 것처럼 ‘2024년 12월 3일’ 역시 일각의 영구집권 야욕을 국민 주권의 지혜가 물리친 날로, 절망의 겨울을 넘어 희망의 봄을 만들어낸 날로 기록될 것”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 3·15 의거 유공자들도 다른 유공자에 합당한 대우를 하겠다고 약속했다. 이 대통령은 “3·15 의거, 4·19 혁명에 참여하신 유공자분들을 한 분이라도 더 찾아 포상하고, 기록하며, 예우하겠다”고 했다. ﻿

김진아 기자
2026-03-16 6면
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