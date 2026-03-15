“3·15, 민주주의 위기마다 나라 바로 세울 이정표”

李, 현직 대통령 첫 기념식 참석

이미지 확대 유족 손 맞잡은 李대통령 이재명 대통령이 15일 경남 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마친 후 유족과 악수를 하고 있다. 유족 옆은 권오을 국가보훈부 장관.

창원 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 유족 손 맞잡은 李대통령 이재명 대통령이 15일 경남 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마친 후 유족과 악수를 하고 있다. 유족 옆은 권오을 국가보훈부 장관.

창원 뉴스1

2026-03-16 6면

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이재명 대통령은 15일 3·15 의거에 대해 “위기 때마다 나라를 일으켜 세울 우리의 이정표가 됐다”고 평가했다.이 대통령은 이날 경남 창원시 국립3·15민주묘지에서 열린 ‘제66주년 3·15 의거 기념식’에 참석해 “마산에서 시작한 3·15 의거는 전국 곳곳의 4·19 혁명을 촉발했고 마침내 강력했던 독재정권을 무너뜨렸다”며 이처럼 말했다.4·19 혁명의 도화선이 된 3·15 의거는 2010년 국가기념일로 지정되고 2011년부터 정부 주관으로 기념식을 거행해왔는데 현직 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다. 이 대통령은 3·15 의거가 있었기에 12·3 불법 계엄을 막을 수 있었다고 했다. 이 대통령은 “세월이 흘러도 가슴과 뇌리에 새겨진 쓰라린 상처와 기억, ‘그래도 국민을 이기는 권력은 없다’는 확고한 역사적 믿음이 모여 2024년 12월 3일 밤, 내란의 어둠을 물리칠 수 있었다”고 밝혔다. 이어 “‘1960년 3월 15일’이 그랬던 것처럼 ‘2024년 12월 3일’ 역시 일각의 영구집권 야욕을 국민 주권의 지혜가 물리친 날로, 절망의 겨울을 넘어 희망의 봄을 만들어낸 날로 기록될 것”이라고 덧붙였다.이 대통령은 3·15 의거 유공자들도 다른 유공자에 합당한 대우를 하겠다고 약속했다. 이 대통령은 “3·15 의거, 4·19 혁명에 참여하신 유공자분들을 한 분이라도 더 찾아 포상하고, 기록하며, 예우하겠다”고 했다. ﻿