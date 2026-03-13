박범계, 지선 불출마 선언…“대전·충남 통합 논의 멈춰”

방금 들어온 뉴스

박범계, 지선 불출마 선언…“대전·충남 통합 논의 멈춰”

이준호 기자
입력 2026-03-13 14:59
수정 2026-03-13 15:01
박범계 “여러 장애가 있음을 실감”
“통합의 길은 여기서 끝나지 않아야”

이미지 확대
박범계 더불어민주당 의원이 지난 달 28일 충남 천안시 공주대 천안캠퍼스에서 열린 자신의 출판기념회에서 대전·충남 행정 통합을 촉구하며 삭발하고 있다. 연합뉴스
박범계 더불어민주당 의원이 지난 달 28일 충남 천안시 공주대 천안캠퍼스에서 열린 자신의 출판기념회에서 대전·충남 행정 통합을 촉구하며 삭발하고 있다. 연합뉴스


대전·충남 통합을 전제로 6·3 지방선거 통합시장에 도전장을 내밀었던 박범계 더불어민주당 의원이 13일 불출마를 선언했다.

박 의원은 이날 페이스북에 “대전·충남 통합을 전제로 통합특별시장 출마 선언을 했으나 통합 논의는 멈춰 섰다”며 “이번 지방선거에 출마하지 않겠다”고 적었다.

그는 “삭발 결기로 통합을 위해 최선을 다했으나 여러 장애가 있음을 실감한다”며 “애를 끊는 고통과 번민의 나날을 보냈다. 책임도 통감한다”고 밝혔다.

이어 “저의 출마 여부와 무관하게 통합의 길은 여기서 끝나지 않아야 한다”며 “대전·충남 통합은 국가 성장축을 새로이 개편하는 생존 전략”이라고 덧붙였다.

그러면서 “대전, 충남 시도민들께 그 필요성을 더 설명하고 모두가 공감하는 통합 방안을 찾으려 최선을 다할 것”이라며 “이제 국회의원으로서 이재명 국민주권정부의 성공을 위해 더욱 노력하겠다”고 강조했다.



박 의원의 불출마로 민주당 대전시장 경선은 장철민·장종태 의원과 허태정 전 대전시장 등 3인으로 압축됐다. 충남지사에는 박수현 의원과 양승조 전 충남지사, 나소열 전 충남도 문화체육부지사 등 3파전 양상을 보이고 있다.
이준호 기자
