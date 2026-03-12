김태흠 충남지사 ‘재선’ 도전…12일 국민의힘 공천 추가 신청

“도민만 바라보며 충남의 미래 책임” 강조
민주당의 ‘몽니’로 행정통합 무산돼 ‘직격’
김태흠 충남지사. 서울신문 DB
김태흠 충남지사가 ‘6·3 지방선거’에서 재선에 도전한다. 김 지사는 12일 국민의힘 충남지사 후보 공천을 신청했다고 밝혔다. 앞서 그는 대전·충남 통합 문제가 정리되지 않았다는 이유로, 지난 8일 마감한 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않았다.
김 지사는 이날 낸 입장문에서 “도민만 바라보며 충남의 미래를 끝까지 책임지겠다”고 밝혔다. 공천 신청을 미뤄온 이유에 대해서는 “대전·충남 행정통합 문제는 개인의 정치 일정이 아니라 충남의 미래가 걸린 일이라고 판단했기 때문”이라며 “행정통합은 수도권 일극 체제를 극복하고 지방자치와 국가 균형 발전을 실현하기 위한 국가의 백년대계이자 충남의 미래를 위해 풀어야 할 과제”라고 강조했다.
이어 더불어민주당의 ‘몽니’로 행정통합이 사실상 무산됐다고 선언한 뒤 “민주당은 중대한 과제를 충남의 미래가 아닌 정치적 계산과 정쟁의 도구로 삼고 있다”고 비판하며 “이제 더 이상 머뭇거릴 이유가 없다”고 전했다.
그는 “당이 어려운 상황에서 뒤로 물러서거나 책임을 피하는 것은 제가 걸어온 정치의 길과 맞지 않는다”면서 “국민의힘 후보들의 든든한 울타리가 되고 선봉장이 되어 충남의 발전과 도민의 삶을 위해 가장 앞에서 책임지고 뛰겠다”고 밝혔다.
김기덕 서울시의원, ‘5선 도전’ 출사표… “서북권 중심 명품도시 건설 위해 뛸 것”
서울시의회 김기덕 의원(마포구4, 더불어민주당)이 9일 예비후보 등록을 마치고 서울시의회 5선 도전을 공식화했다. 김 의원은 “서북권 중심의 명품도시 건설을 목표로 다시 한번 주민 여러분의 선택을 받고자 한다”며 “지난 4선 의정활동 동안 흔들림 없이 일할 수 있도록 성원해주신 마포 주민과 든든한 지원군이 되어준 정청래 국회의원께 깊은 감사를 드린다”고 소회를 밝혔다. 그는 이번 5선 도전의 핵심 가치로 ‘실력’과 ‘경륜’을 꼽았다. 이어 “이번 선거를 통해 서울시의회 최다선 의원으로서 서울시의 중책을 맡아 우리 지역의 오랜 숙원사업들을 확실하게 해결하고 마포의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다”고 강조했다. 특히 김 의원은 당내 경선 과정에 대해 “비록 경선이라는 치열한 과정이 앞에 있지만, 그동안 쌓아온 의정 성과와 검증된 실력으로 정면 돌파하겠다”는 자신감을 내비쳤다. 또한 “경선은 당에서 주는 옷을 입기 위함”이라며 “금도를 넘지 않으면 경선은 경쟁력을 키우는 데 도움이 되는 것”이라고 밝히기도 했다. 그러면서 “정청래 대표와 함께 원팀이 되어 ‘더 큰 마포’를 만들고, 주민의 믿음에 확실한 성과로 보답하겠다”고 덧붙였다. 김 의원은 4선 시
국민의힘 공천관리위원회는 전날 서울시장과 충남도지사 후보에 대해 추가 공천 신청을 12일 진행하기로 했다. 이정현 공천관리위원장은 “서울과 충남은 선거의 상징성과 규모가 매우 큰 지역”이라며 “국민 눈높이에 맞는 충분한 경쟁과 검증 구조를 만들어 선택을 넓혀드리는 것이 필요하다고 판단했다”고 밝힌 바 있다.
