민주당 전남광주특별시장 예비경선 대진표 확정…A조 ‘빅매치’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

민주당 전남광주특별시장 예비경선 대진표 확정…A조 ‘빅매치’

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-03-12 11:54
수정 2026-03-12 11:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

A조 김영록·강기정·주철현·민형배 4명
B조 정준호·신정훈·이병훈…‘7인 경선’

왼쪽부터 경선 후보 기호순으로 김영록, 강기정, 정준호, 주철현, 신정훈, 민형배, 이병훈 등 민주당 전남광주특별시장 후보. 연합뉴스 제공
왼쪽부터 경선 후보 기호순으로 김영록, 강기정, 정준호, 주철현, 신정훈, 민형배, 이병훈 등 민주당 전남광주특별시장 후보. 연합뉴스 제공


더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비경선에 참여한 후보 7명의 기호와 조별 토론 대진표가 확정됐다.

12일 더불어민주당에 따르면 중앙당 선거관리위원회는 전날 경선 후보 등록을 마친 전남광주통합특별시장 경선 후보 7명의 기호와 조별 토론 대진표를 추첨을 통해 확정했다.

경선 후보 기호는 ▲1번 김영록 ▲2번 강기정 ▲3번 정준호 ▲4번 주철현 ▲5번 신정훈 ▲6번 민형배 ▲7번 이병훈으로 정해졌다.

예비경선(19~20일)을 앞두고 오는 17일(A조)과 18일(B조) 이틀간 열리는 조별 토론 대진표도 추첨을 통해 결정됐다.

A조는 김영록·강기정·주철현·민형배(기호순), 그리고 B조는 정준호·신정훈·이병훈(기호순)으로 구성됐다.

민주당은 당초 총 8명의 경선 후보를 4명씩 나눠 조별 토론회를 진행할 예정이었으나, 이개호 의원이 지난 11일 경선 후보 등록을 포기하면서 A조 4명, B조 3명으로 나눠 조별 추첨을 진행했다.

추첨 결과 A조에는 각종 여론조사에서 선두를 달리는 민형배 국회의원을 비롯해 현직 단체장인 강기정 광주시장과 김영록 전남지사(예비후보 등록으로 직무정지)가 참여, B조에 비해 상대적으로 ‘빅매치’ 조로 꼽히게 됐다.

특히 A조는 광주 출신인 강기정·민형배, 전남 기반인 김영록·주철현 후보가 함께 묶이면서 ‘광주 2명 대 전남 2명’ 구도가 형성됐다.
광주 홍행기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로