석유 최고가격제 1800원대에 해제… 경유 유가보조금은 4월까지 연장

구윤철, 국회 재경위 회의서 밝혀

최고가제 2주 단위로 점검·조정

경유보조금, 3월 구매분도 소급

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

2026-03-12 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 이번 주중 도입하는 석유 최고가격제와 관련해 2주 단위로 시장 상황을 점검해 운용하겠다고 11일 밝혔다. 최고가격제 해제 기준으로는 리터당 1800원대를 제시했다. 아울러 정부는 교통·물류업계의 부담을 덜기 위해 경유 유가연동보조금 지급 기간도 4월 말까지 2개월 연장할 방침이다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 국회 재정경제기획위원회 전체회의에 참석해 “석유 최고가격제 시행과 석유 관련 시장 교란행위 단속 강화 등 민생 경제에 대한 영향이 최소화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.그러면서 “전쟁 상황 이전의 유가와 지금 올랐을 때 적정한 정도를 고려해 최고가격을 설정하면 보조금 자체는 높아지지 않을 것”이라며 “유가가 지속해 올라가는 경우 다시 최고가격제를 조정할 것”이라고 설명했다.구 부총리는 “정부가 적정한 선에서 최고가격제를 하고 필요하다면 유류세 인하, 피해를 보는 취약계층에 한정해 필요하다면 추경도 하는 종합적인 대책을 마련하고 있다”고 말했다.그는 ‘유가가 어느 수준이면 가격상한제를 철회할 수 있느냐’는 유상범 국민의힘 의원 질의에는 “우리가 설정한 가격보다 안정화돼 내려오는 경우”라며 “전쟁이 나기 전 유류 가격, 국제 석유 시장에서 평균적으로 오르는 가격 등 평균적인 가격 수준일 것”이라고 했다. 이어 구체적인 수치를 묻자 “1800원대가 되지 않을까 한다”고 답했다.정부는 소비자와 직접 맞닿는 주유소가 아닌 정유사의 공급가격 상한선을 지정하는 방안을 유력 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이와 관련해 구 부총리는 “이번 주 최고가격제를 고시하면 정유사 공급가액이 낮아진다”며 “그렇게 되면 과도하게 가격이 올라가는 일은 막아지지 않을까 보인다. 그럼에도 가격이 올라가면 또 다른 정책을 하겠다”고 말했다.국토교통부는 또 이날 유가보조금 지급 지침을 개정해 지난 2월 말 만료된 경유 유가연동보조금을 4월 말까지 연장해 지급한다고 밝혔다.유가연동보조금은 유가 급등 시 유류비가 운송원가에서 차지하는 비중이 25∼40% 사이로 높은 교통·물류업계의 유류비 부담을 낮추기 위한 제도다.기존에는 기준 금액인 리터당 1700원 초과분의 50%만 지원했으나 지급 비율을 70%로 상향할 계획이다. 이번 정부의 새 지침은 지난 1일 이후 구매분까지 소급 적용할 예정이다. 이번 조치로 25톤 화물차주의 유류비 실부담은 최대 월 44만원이 감소할 것으로 보인다.