여권 ‘李공소취소·檢개혁 거래설’ 발칵… 정성호 “황당한 음모론”

2026-03-12 5면

대표적 친여 성향 유튜브 채널을 통해 제기된 이른바 ‘공소 취소 거래설’을 두고 여권의 내홍이 점점 고조되고 있다. 정부와 친명(친이재명)계를 중심으로 반박이 이어지고 있는 가운데 야당에선 특검 주장까지 나왔다.정성호 법무부 장관은 11일 페이스북을 통해 “그 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다”고 일축했다. 정 장관은 “황당한 음모론으로 인해 진지하게 숙의되어야 할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸이고 있다”면서 “저는 검사들에게 특정 사건 관련 공소 취소에 대해 말한 사실이 없고 보완수사권과 연관 지어 메시지나 문자를 전달한 사실도 없다”고 해명했다.정 장관은 이날 정부과천청사 퇴근길에 취재진을 만나서도 “법무부 장관으로서 공소 취소를 지휘할 의도도, 생각도 없다”면서 “법무부 장관이 이래라저래라 할 상황이 아니다”라고 선을 그었다.앞서 한 유튜브 채널에선 이 대통령 최측근인 정부 고위관계자가 검찰 고위관계자들에게 이 대통령 관련 사건 공소 취소를 요구했다는 주장이 제기됐다. 이날도 해당 유튜브 채널에 출연한 다른 출연자는 “만약 그게 사실이라면 대통령 탄핵 사유”라고 언급했다.여권에선 격한 반응이 쏟아졌다. 한준호 더불어민주당 의원은 페이스북을 통해 “음모론도 모자라 탄핵까지, 정말 선을 넘었다. 참담하다”면서 “﻿국정을 흔드는 무책임한 선동”이라고 비판했다. 이언주 최고위원도 “온갖 쓰레기 음모론이 판을 치더니 이젠 급기야 대통령과 정부까지 공격하다니 갈 데까지 가는구나”라고 지적했다. 청와대 측은 “대응하지 않는다”는 입장이지만 이 대통령 최측근을 거론한 음모론에 불쾌한 모습이다.한편 ‘윤석열 정권 조작 기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사추진위원회’ 위원장인 한병도 원내대표는 이날 “공소 취소는 타협의 대상도 거래의 대상도 아니다”라면서 “오직 부당한 검찰권 남용을 바로잡는 과정”이라고 강조했다.이날 추진위는 국정조사 요구서를 제출하고 공소 취소를 위한 움직임을 본격화했다. 요구서는 12일 국회 본회의에 보고된다. 민주당은 국정조사 결과를 바탕으로 필요시 특검 수사까지 진행한다는 계획이다.반면 송언석 국민의힘 원내대표는 “거래설이 신빙성 있게 받아들여지는 이유는 이 정권이 실제로 이 대통령 범죄재판 자체를 없애기 위해 공소 취소를 추진하고 있기 때문”이라며 “특검을 꼭 해야 할 대상”이라고 지적했다.