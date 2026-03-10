與강경파, 李 신중론에도 반발 지속… 지도부 “정부안이 당론, 3월 처리”

김용민 “檢보다 강한 공소청 탄생”

행안위 중수청법 상정… 심사 돌입

법사위 논의서 상당한 진통 예상

2026-03-11 10면

검찰개혁과 관련해 이재명 대통령이 ‘외과 시술적 교정’을 언급하며 거듭 신중론을 밝혔음에도 여권 강경파들은 중대범죄수사청(중수청)·공소청법 정부 입법안에 대한 반발을 지속하고 있다. 더불어민주당 원내지도부가 “정부안이 당론”이라며 이달 내 처리를 공언하면서 상임위 논의 과정에서 이를 둘러싼 갈등이 격해질 가능성도 있다.국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김용민 의원은 10일 MBC 라디오에서 “대통령께서 어떤 의중이신지 정확히 알 수는 없다”면서 “다만 지금 정부에서 내놓은 검찰개혁안이 이대로 시행된다면 검찰개혁의 취지를 오히려 훼손시키고 굉장히 큰 위험성을 내포하고 있다”고 말했다.김 의원은 “지금 법을 보면 (공소청에) 보완수사권을 주는 것을 전제로 만들어 왔다”면서 “전건 송치하고 보완수사권을 주면 지금의 검찰보다 더 강력한 공소청이 탄생할 수 있다”고 주장했다. 김 의원뿐 아니라 추미애 법제사법위원장과 이성윤 의원 등도 ‘공소청법은 간판만 바꾼 검찰청법’이란 취지의 목소리를 내고 있다.반면 민주당 원내지도부는 이 대통령의 메시지에 보조를 맞춰 정부안에 힘을 싣는 분위기다. 한병도 원내대표는 이날 국회 원내대책회의에서 “이 대통령께서 소셜미디어(SNS)를 통해 권한과 책임, 개혁과 통합에 대한 진심을 전하셨다”면서 “어느 한쪽의 대통령이 아닌, 국민 전체의 대통령으로서 국정을 운영해야 한다는 시대적 사명이자 국가와 국민에 대한 충정”이라고 강조했다.전용기 원내소통수석부대표도 “정부의 검찰개혁안을 존중해야 한다”면서 “이미 우리 당이 6차례의 의원총회 논의를 거쳐 당론으로 채택한 사안”이라고 전했다. 그는 “정부가 숙의를 거치고 당과 논의 후 가지고 온 개혁안을 개혁이 아니라고 주장하는 것은 정부와 개혁 자체를 흔들 수 있다는 것을 명심해야 할 것”이라고 지적했다.민주당은 이달 내에 법안을 최대한 빨리 처리하겠다는 입장이다. 국회 행정안전위원회는 이날 전체회의를 열고 정부안인 중수청법안을 상정했다. 행안위는 11일 중수청법 공청회를 열어 법안을 논의할 예정이다.문제는 법사위다. 검찰개혁에 강경한 입장을 가진 의원들이 법사위에 다수 포진해 있는만큼 법사위 논의 과정에서 상당한 진통이 예상된다. 법사위 공청회 일정은 아직 조율 중이다. 한편 윤호중 행정안전부 장관은 이날 박수민 국민의힘 의원의 보완수사권 관련 질의에 “앞으로 논의해 나갈 사안이지만 기본적으로 수사권을 공소청에 남겨두지 않는 것이 원칙”이라고 밝혔다.