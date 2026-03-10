이상희 전 국방부 장관 별세...향년 80세

이미지 확대
2008년 10월 17일, 워싱턴 국방부에서 이상희 당시 국방부장관과 로버트 게이츠 미 국방장관이 제40차 한미안보협의회(SCM)를 마친 뒤, 기자회견을 하고 있다. 합동참모본부 제공
국방부 장관과 합동참모의장을 역임한 이상희 예비역 육군 대장이 10일 별세했다. 80세.
이 전 장관은 1945년 강원 원주에서 태어나 1970년 육군사관학교를 졸업하고 육군 소위로 임관했다. 이후 제30기계화보병사단장, 국방부 정책기획관, 합참 전략기획본부장 및 작전본부장, 제3야전군사령관, 합참의장 등 요직을 두루 역임했다.
그는 참여정부 때 합참의장으로 재직하며 미국을 설득해 전시작전통제권 이양을 2012년으로 늦추는 한편, 전작권 전환 때까지 미군의 한국군 전력 지원 합의를 끌어낸 것으로 알려졌다. 또 국방개혁 2020의 근간을 설계해 미래 군사력 건설의 기반을 마련했다.
합참은 “현역 시절 야전지휘관은 물론 전략 및 정책 등 다양한 분야에서 폭넓은 경험과 문무를 겸비한 강한 군인의 표상으로 후배들의 존경을 받았다”고 고인을 회고했다.
전역 후 미국 브루킹스 연구소 동북아 정책연구센터의 비상근 선임연구원으로 활동한 뒤 이명박 정부 초대 국방부 장관으로 발탁됐다. 장관 퇴임 후에는 한국전략문제연구소 소장, 한국국가전략연구원 원장으로 활동했다. 영결식은 12일 분당서울대병원에서 합참장으로 진행한다.
