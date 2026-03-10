오세훈 “시장 이기려는 정부 오만, 전월세 매물찾기 대란 불러”

“혼란의 최대 피해자는 언제나 청년”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 청년주거 안정 대책을 발표하고 있다. 2026.3.10. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 10일 “이재명 정부의 부동산 실정으로 청년들의 피해만 커지고 있다”며 정부의 부동산 정책을 재차 비판했다.
오 시장은 이날 서울시청 서울갤러리에서 열린 청년 주거정책 박람회에서 청년 주거 안정 대책을 발표한 후 페이스북에 ‘청년들의 둥지, 서울이 지켜드리겠습니다’라는 제목의 게시글을 올리며 이렇게 밝혔다.
오 시장은 “올해 2월 기준 서울 전세 매물은 1만 9000건으로, 1년 전보다 33.5% 급감했다”며 “2025년 한 해 전셋값은 5.5% 올랐고, 특히 이재명 정부의 10·15 대책이 있은 하반기에 4.9%가 집중적으로 뛰었다”고 말했다.
이어 “시장을 이기려는 이재명 정부의 오만이 전월세 매물찾기 대란을 부른 것”이라며 “혼란의 최대 피해자는 언제나 청년”이라고 강조했다.
그는 “시는 오늘 청년 주거 통합 브랜드 ‘더드림집 플러스(+)’를 발표하며 청년 주거 정책을 한층 더 촘촘하게 강화했다”며 “대학생부터 신혼부부까지 삶의 단계마다 맞춤형 청년주택을 2030년까지 7만 4000호 공급하겠다”고 밝혔다.
박석 서울시의원 발의, ‘노인 일자리 창출·지원에 관한 조례 개정안’ 통과
서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)이 발의한 ‘서울시 노인 일자리 창출·지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 4일 소관 상임위원회인 보건복지위원회에서 수정가결됐다. 이번 개정안은 상위법인 ‘노인 일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률’ 개정 사항을 반영해, 국민 복지 증진을 위해 우선적으로 배치가 필요한 ‘우선지정일자리’의 근거를 조례에 명문화하는 것이 핵심이다. 박 의원은 “인구 고령화 가속화에 따라 어르신 일자리는 단순한 소득 보조를 넘어 사회적 돌봄 체계를 지탱하는 핵심 동력이 되고 있다”며 “정부 고시로 선정된 ‘우선지정일자리’ 사업을 서울시 정책에 적극 반영해 공공성을 강화하고자 한다”고 조례 발의 배경을 설명했다. 우선지정일자리는 보건복지부 장관이 지역 돌봄 통합지원, 노노케어, 경로당 배식 지원 등 국민 복지 향상을 위해 우선 실시가 필요하다고 인정한 사업을 의미한다. 이번 조례 통과로 서울시장은 매년 수립하는 ‘노인 일자리 창출 추진계획’에 우선지정일자리 등 노인 일자리 창출을 위해 필요한 사항을 필수적으로 포함해야 한다. 이는 단순한 노력 규정을 넘어 실질적인 사업 집행 계획에 우선지정일자리를 명시하도록 하여 정책의 실행력을 뒷받침
서울시의회 바로가기
그러면서 “이재명 정부의 부동산 실정으로 청년들의 피해만 커지고 있다”며 “시가 구석구석 꼼꼼히 살펴 청년들의 든든한 울타리가 되겠다”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지