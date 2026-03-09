낮은 지지율·후보 가뭄… 국힘 ‘계엄 반성·尹 입장 정리’ 돌파구

野 지방선거 앞두고 긴급 의원총회

6·3 지방선거를 앞두고 장동혁 국민의힘 대표의 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 거부와 오세훈 서울시장의 공천 접수 ‘미등록’ 통첩이 맞물리며 당내 위기감은 최고조에 이르고 있다. 송언석 원내대표는 9일 “12·3 비상계엄에 대한 당 차원의 사과와 반성의 뜻을 다시 밝히고, 윤 전 대통령과 관련한 입장을 정리해야 한다”고 승부수를 띄웠다.송 원내대표는 이날 국회에서 열린 긴급 의원총회 모두발언에서 “계엄 직후 의원총회 결의문, 김문수 전 대통령 후보의 발언, 김용태 전 비상대책위원장의 발언, 장 대표의 발언에 이르기까지 계엄에 대한 사과의 뜻을 수차례 밝힌 바 있다”고 했다.윤 전 대통령과의 관계에 대해선 “김 전 비대위원장이 탈당을 요구한 바 있고, 그 이후 탈당해 우리 국민의힘과는 아무런 관련이 없다”고 강조했다.송 원내대표는 당권파와 친한(친한동훈)계의 갈등 봉합을 강조했다. 그러면서도 제명된 한동훈 전 대표와 보조를 맞추는 친한계 의원들에 대해선 “당 내부 인사가 아닌 분과 보조를 맞추는 부분에 대해서도 특별히 유의하길 당부한다”고 했다.송 원내대표의 제안은 지방선거를 앞두고 연일 최저치를 기록하는 지지율을 비롯해 오 시장의 미등록 사태에 대한 당내 우려가 커진 데 따른 대책으로 풀이된다. 의총장에서는 한 전 대표에 대한 징계 철회와 윤민우 중앙윤리위원장 사퇴 요구 등도 나온 것으로 전해졌다.소장파 ‘대안과미래’ 소속 권영진 의원은 기자들과 만나 “(의총장에서) 수도권과 영남권 (의원들) 관계 없이 지금 선거를 치를 수 없는 상황이라고 얘기하고 있다”고 전했다. 김태호 의원은 “당이 힘 들다면 한동훈이든 누구든 힘을 다 합쳐야 하고, 분명한 절윤의 메시지가 있어야 한다는 얘기가 있었다”고 했다.당내 징계전을 두고는 의견이 엇갈렸다. 박수영 의원은 이날 기자회견에서 지방선거까지 ‘휴전 선언’을 제안하며 “윤어게인·내란·극우·친윤·절윤·친한·당권 등 자극적인 표현은 ‘보수 갈라치기’에 불과하다”며 “전선은 장동혁 대 한동훈이 아니다”고 했다. 이에 배현진 의원은 페이스북에서 “무모한 징계를 스스로 취소하고 백배사죄하는 등 비정상의 정상화를 위한 가해자 측의 처절한 반성이 우선 필요하다”고 맞받았다.이정현 당 공천관리위원장은 기자간담회를 열고 “공천 접수의 문을 조금 더 열 것”이라고 했다. 오 시장의 공천 추가 접수 가능성을 열어둔 것이다. 서울시장에 출사표를 던진 이상규 성북을 당협위원장은 출마 선언 후 기자들과 만나 “(오 시장은) 다시 당을 위해 헌신하고 개혁하고 혁신하는 모습을 보여야 한다”고 했고, 윤희숙 전 혁신위원장은 “현역의원 출마자는 오직 영남권에만 붐빌 뿐”이라고 지적했다.한편 김태흠 충남지사는 공천 미등록에 대한 입장문에서 “대전·충남 행정통합 논의의 불씨가 완전히 꺼지지 않은 상황에서 공천 신청을 하는 것은 적절치 않다고 생각했다”고 했다.