조국에 공격당한 與 강득구 “사면 외쳤더니… 내 지역구서 직접 붙자”

선거연대 여부 논의도 전에 갈등

조국, 합당 반대 민주당 인사 거론

“강 지역구에 신장식 사무실 있다”

강득구 민주당 최고위원

2026-03-09 5면

더불어민주당과 조국혁신당이 6월 지방선거를 앞두고 선거 연대 여부를 본격 논의하기도 전에 양당 간 신경전이 재점화하고 있다. 합당 무산 과정에서 민주당 내 강한 반발에 서운함을 내비친 조국 조국혁신당 대표가 합당에 반대했던 민주당 인사를 콕 집어 혁신당과의 경쟁 가능성을 언급한 게 갈등의 도화선이 됐다.강득구 민주당 최고위원은 8일 오전 페이스북에 “저는 동지라는 마음으로 구치소에 면회를 갔고 여러분들에게 사면을 요청했다”면서 “그러나 조 대표는 사실상 제게 좌표를 찍었다”고 했다. 그러면서 “조 대표께 제안한다. 다음 총선에서 (지역구인) 안양 만안구로 직접 오시라. 정정당당하게 선의의 경쟁을 했으면 한다”고 했다.강 최고위원은 지난 6일과 7일에도 각각 “최소한의 존중과 절제가 필요하다”, “본인과 입장이 다르면 정치적으로 매장시키겠다는 뜻으로 이해한다”며 조 대표를 겨냥한 글을 올렸다. 다만 8일 페북 글은 잠시 삭제됐으나 현재는 복구됐다.앞서 조 대표는 지난 6일 유튜브 방송 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연해 정청래 민주당 대표가 제안한 지방선거 전 합당과 관련해 민주당 내 강한 반발이 있었던 것에 대한 서운함을 토로했다.그는 민주당 내 합당 반대 인사(이언주·강득구 최고위원)들의 실명도 거론했다. 이 과정에서 조 대표가 “강 최고위원 지역구에 신장식 의원의 안양 사무실이 있는데, 민주당 당원을 포함해 국민이 강 최고위원과 신 의원 중 선택해야 하는 일이 벌어지는 것”이라고 언급한 게 강 최고위원의 반발을 산 것이다. 이 최고위원은 아직 공개 대응에 나서지 않았다.정 대표는 이날 국회 기자회견에서 연대 의미와 범위를 묻는 질문에 “이 연대는 좁은 의미가 아니라 넓은 의미로 이해해주면 좋겠다”면서 “당장 눈 앞에 닥친 선거연대에 대해 말씀드리면, 저는 승리하는 연대여야 한다고 생각한다”고 했다. 그러면서 “민주당과 혁신당이 윈윈할 수 있는 그런 연대가 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다. 조 대표는 9일 ‘창당 2주년’ 기자 간담회에서 연대 관련 입장을 내놓을 것으로 보인다.