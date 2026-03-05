청와대 앞 의총 연 국민의힘, 경찰에 가로막히기도

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대에서 열린 현장 의원총회에서 손피켓을 든 채 구호를 외치고 있다. 2026.3.5 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대에서 열린 현장 의원총회에서 손피켓을 든 채 구호를 외치고 있다. 2026.3.5 이지훈 기자

이미지 확대 장동혁(가운데) 국민의힘 대표와 송언석(오른쪽) 원내대표 등 국민의힘 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대에서 열린 현장 의원총회를 마치고 청와대 방향으로 행진하고 있다. 2026.3.5 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁(가운데) 국민의힘 대표와 송언석(오른쪽) 원내대표 등 국민의힘 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대에서 열린 현장 의원총회를 마치고 청와대 방향으로 행진하고 있다. 2026.3.5 이지훈 기자

이미지 확대 국민의힘 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채에서 열린 현장 의원총회를 마치고 행진하던 도중 경찰에 제지당하고 있다. 2026.3.5 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채에서 열린 현장 의원총회를 마치고 행진하던 도중 경찰에 제지당하고 있다. 2026.3.5 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대에서 열린 현장 의원총회를 마치고 청와대 방향으로 행진하고 있다. 의원들은 행진 도중 잠시 경찰에 가로막히기도 했으나 예정대로 청와대 앞에서 침묵시위를 이어갔다.국민의힘은 이날 국무회의가 열리는 청와대 인근에서 이재명 대통령의 사법 3법(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법)에 대한 재의요구권 행사를 재차 요구했다. 이 대통령은 이날 국무회의에서 사법 3법을 원안대로 의결했다.