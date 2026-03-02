與 “국힘 미협조 땐 대미투자법 단독 처리”… TK통합 책임론 속 고민 커진 野

전남광주통합법 본회의 통과 민주

국힘에 대미투자특위 조속 처리 요구

국힘 “TK통합법이 먼저” 외치지만

단일안 내지 못한 지도부 부담 커져

이미지 확대 고심하는 장동혁 장동혁 국민의힘 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하기 위해 회의장으로 이동하고 있다.

2026-03-03 10면

사법개혁 3법과 전남·광주 행정통합 특별법을 통과시킨 더불어민주당은 2일 대미투자특별법 처리에 국민의힘이 협조하지 않으면 ‘단독 처리’를 검토하겠다고 압박했다. 국민의힘은 연일 경북·대구 행정통합 특별법 처리를 촉구하고 있지만 여당은 ‘단일 안’을 요구하며 버티고 있다.한병도 민주당 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “국민의힘이 대미투자특별법 처리에 협조하지 않는다면 정상적 국회 운영을 위해 조처하겠다”고 밝혔다. 이어 “특위 활동 기한인 3월 9일까지 여야 합의처리를 위해 최선을 다할 것”이라며 “법안 심사에 임해 줄 거라고 기대해 (구체적인 안은) 오늘 말씀드리지 않겠다”고 했다.국회 ‘대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회’는 활동 시한인 9일까지 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’ 처리를 목표로 하고 있다. 일단 오는 4일 전체회의 후 곧장 법안심사소위를 가동해 본격적인 법안 조율에 돌입할 방침이다.한 원내대표는 국민의힘의 ‘상임위 보이콧’에는 “상임위원장 배분 문제를 포함한 국회 운영 전반에 대해 원점에서 재검토할 것”이라고 경고했다.반면 국민의힘은 3개 통합 특별법 중 민주당이 전남·광주 특별법만 처리한 것을 ‘지역 이간질’로 규정하며 “분열의 정치를 중단하라”고 주장했다. 아울러 국회 법제사법위원회와 ‘원포인트’ 본회의를 열어 경북·대구 통합 특별법을 조속 처리할 것을 촉구했다.송언석 국민의힘 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “아직 2월 임시회가 하루 남았다. 핑계 찾아 삼만리 그만하고 오늘이라도 대구·경북 특별법 처리를 촉구한다”고 밝혔다.민주당은 지역 내 반대 등을 들어 난색을 표하고 있다. 한 원내대표는 이날 “(국민의힘이) 단일한 의견을 만들어 와야 한다”는 기존 입장을 유지했다. 민주당에선 국민의힘이 입장을 바꾼 데 대한 대국민 사과부터 해야한다는 주장도 나오고 있다. 이에 박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “입법권을 인질로 삼아 지역의 미래를 흥정하겠다는 태도는 다수 의석을 앞세운 노골적 지역차별에 불과하다”고 했다.