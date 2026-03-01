금융위 “필요시 100조+α 안정조치 시행”

李 “순방 기간 비상 대응 체제 유지”

金총리는 긴급 관계부처회의 개최

2026-03-02 5면

이재명 대통령은 1일 중동 정세와 관련해 “국무총리를 중심으로 관계부처가 비상 대응 체제를 유지하라”고 지시했다. 정부 부처도 긴급 점검회의를 여는 등 급박하게 대응했다.이 대통령은 이날 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 국빈 방문 일정을 소화하기 위해 출국하기 앞서 “중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하라”고 했다고 강유정 대변인이 전했다. 또 이 대통령은 “특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기할 것”이라고 지시했다. 이 대통령은 순방 기간에도 중동 상황에 대해 수시로 보고받으며 대응하기로 했다. 외교부에 따르면 이번 사태로 우리 교민 피해는 아직 접수되지 않았다. 현재 이란에는 60여명, 이스라엘에는 600여명의 한국인이 체류 중이다.청와대와 정부는 이번 사태와 관련해 곧바로 긴급회의를 열고 대응 마련에 나섰다. 김민석 국무총리는 서울청사에서 ‘중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의’를 열었다. 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 정부서울청사에서 관계기관 합동 긴급상황점검회의를 열고 범정부 비상 대응반을 가동했다. 외교부는 2차관 주재로 교민 안전 대책 점검을 위한 본부-공관 합동 상황점검회의를 열었다. 이억원 금융위원장도 이날 정부서울청사에서 중동 상황 관련 긴급 금융시장 상황 점검회의를 열고 필요시 ‘100조원+알파(α)’ 규모의 시장안정 프로그램 등 컨틴전시 플랜(비상대책)을 신속히 시행하라고 지시했다.앞서 전날 청와대는 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 소집하고 상황 파악에 나섰다. 청와대는 이번 사태가 우리 안보와 경제에 미치는 영향을 평가하면서 사태 장기화 가능성도 염두에 두고 향후 상황을 예의주시하며 대비해나가기로 했다.