靑, 이란 사태 NSC 개최…이 대통령 “교민 안전 최우선시”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

靑, 이란 사태 NSC 개최…이 대통령 “교민 안전 최우선시”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-02-28 19:17
수정 2026-02-28 19:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“국내에 미치는 영향 관련 대책 점검”

28일(현지시간) 이란 테헤란에서 폭발이 발생한 뒤 도심 상공으로 연기가 치솟고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스
28일(현지시간) 이란 테헤란에서 폭발이 발생한 뒤 도심 상공으로 연기가 치솟고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스


청와대는 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 소집하고 상황 파악에 나섰다.

청와대 국가안보실은 “역내 긴장을 완화시키기 위해 모든 당사자가 최대한 노력을 기울일 것을 촉구한다”고 밝혔다. 이어 “이란에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보를 위해서도 우리 정부는 만전을 기하고 있다”고 덧붙였다.

이와 관련해 청와대는 오후 7시 외교·안보 부처가 참여하는 NSC 실무회의를 개최했다.

이재명 대통령은 이란 상황을 보고 받고 “국내에 미치는 영향과 관련 대책 등에 대해 점검하라”면서 “이란 및 인근 우리 교민의 안전을 최우선시하라”라고 지시했다고 강유정 대변인이 전했다.

미국은 이날 이스라엘과 함께 이란의 수도 테헤란 등을 전격 공습했다. 그러자 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 성명을 내고 이스라엘에 미사일과 드론을 발사하는 등 반격했다고 밝혔다.
김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로