이준석 “부정선거 팩트 없어”…전한길 “李 대통령도 와야”

1(이준석)대 4 구도 ‘부정선거’ 토론회 성사

양측 토론 종료 합의할 때까지 무제한 토론

배춧잎·일장기·10표 혼입 의혹 등 공방도

이준석 “많이 떠들면 진실인 양 굴러온 판”

전한길 “안 보이는 수십만표 있을 수 있어”

이준석 개혁신당 대표와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 27일 오후 6시10분쯤부터 유튜브 펜앤마이크TV에서 '부정선거 음모론'을 주제로 토론을 진행하고 있다.

이미지 확대 개혁신당 이준석 대표가 27일 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)과 부정선거를 주제로 유튜브 채널 ‘펜앤마이크TV’를 통해 생중계 무제한 토론을 하고 있다. 개혁신당 제공 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 이준석 대표가 27일 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)과 부정선거를 주제로 유튜브 채널 ‘펜앤마이크TV’를 통해 생중계 무제한 토론을 하고 있다. 개혁신당 제공

이미지 확대 개혁신당 이준석 대표와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)이 27일 부정선거를 주제로 유튜브 채널 ‘펜앤마이크TV’를 통해 생중계 무제한 토론을 하고 있다. 개혁신당 제공 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 이준석 대표와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)이 27일 부정선거를 주제로 유튜브 채널 ‘펜앤마이크TV’를 통해 생중계 무제한 토론을 하고 있다. 개혁신당 제공





부정선거 끝장토론 실시간 중계 시청자는 30만명에 달했다. 토론 시작 전부터 부정선거론 지지자들은 스튜디오 앞에 모여 “이준석을 끝장내라”, “윤어게인”이라고 외치기도 했다.

이준석 개혁신당 대표가 27일 보수 유튜버 전한길씨와의 ‘부정선거 끝장토론’에서 근거 제시를 요구하며 ‘설전’을 벌였다. 이 대표는 “하나도 팩트에 맞는 게 없다”고 지적했고, 전씨는 “(토론회에) 이재명 대통령, 정청래 더불어민주당 대표, (진보 유튜버) 김어준씨도 와야 한다”고 주장했다.이 대표는 이날 유튜브 채널 ‘펜앤마이크TV’에서 ‘부정선거 음모론인가’라는 주제로 열린 끝장토론에서 “언제, 어떤 선거에서, 어떤 방식으로 부정선거가 있었는지 말씀 주시면 검증해 보겠다”고 했다. 그러면서 “많이 떠들면 진실인 양 이렇게 굴러온 판이 6년이나 흘렀다”고 덧붙였다.이번 토론은 이 대표와 전씨측 토론자들이 맞붙는 ‘1대 4’ 구도로, 전씨 측은 토론자로 전씨를 비롯해 김미영 VON 대표, 이영돈 PD, 박주현 변호사가 참여했다. 토론은 1부와 2부로 나눠, 1부는 2시간 30분 동안 진행되고, 2부는 양측이 토론 종료에 합의할 때까지 무제한이다.토론에서는 ‘배춧잎 투표지’와 ‘일장기 투표지’ 의혹을 비롯해 한 투표소에서 발생한 ‘10표 혼입’ 사건을 두고도 공방이 벌어졌다. 이 대표는 “선관위 해명대로라면 같은 날 같은 개표소에서 개표하는 과정에서 표가 혼입됐다는 것인데, 선관위 (해명이) 모두 거짓말이라고 하더라도 10표 정도를 조작하기 위해 이 일을 벌였다는 것 아니냐”고 지적했다.이에 전씨는 “선관위가 답변을 제대로 하지 못했다”라며 “10표는 빙산의 일각이다. 보이지 않는 수십만 표가 있을 수도 있다”라고 주장했다. 이 대표는 “10표를 바꿔 선거 결과를 뒤집으려 했다는 주장은 규모상 설득력이 떨어진다”고 반박했다.전씨는 토론 중 “이 자리는 정책을 결정하고 입법하는 정 대표가 와야 하고, 이 대통령이 와야하고, (진보 유튜버) 김어준씨도 와야 한다”고 말하기도 했다. 그러면서 “부정선거가 실재한다고 다큐멘터리를 만든 사람이 김어준씨”라고 주장했다. 이에 이 대표는 “전씨는 할 게 없어서 김어준을 따라 하나. 본인이 검증해야 하지 않나”라고 맞받았다.김미영 대표는 2차 세계대전 중 미국·영국·캐나다가 공동으로 참여했던 핵폭탄 개발 프로그램 ‘맨해튼 프로젝트’를 언급하며 “(부정선거에) 과학자와 정치가, 군인이 합세한 것”이라면서 “한국 측 정치인으로는 김대중 (전) 대통령”이라고 주장하기도 했다.이에 이 대표가 “김 (전) 대통령은 평생을 낙선한 분인데 이분이 부정선거의 주체라는 것이냐”고 묻자 김미영 대표는 “부정선거는 낙선이랑 상관이 없다”고 했다. 이 대표는 “이걸 무슨 수로 검증하느냐”라고 되물었다.