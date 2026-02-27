강성휘 목포시장 예비후보, 전남 서남권 ‘무안반도 통합 특례시’ 제안

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

강성휘 목포시장 예비후보, 전남 서남권 ‘무안반도 통합 특례시’ 제안

임형주 기자
입력 2026-02-27 08:28
수정 2026-02-27 08:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

강성휘 예비후보, ‘무안반도 통합 특례시’ 절실
‘당선되면 임기 연연하지 않고 지역발전 이끌겠다’

이미지 확대
강성휘 더불어민주당 정책위원회 부의장이 지난 20일 목포시선관위에 목포시장 예비후보로 등록하고 있다. (강성휘 예비후보 제공)
강성휘 더불어민주당 정책위원회 부의장이 지난 20일 목포시선관위에 목포시장 예비후보로 등록하고 있다. (강성휘 예비후보 제공)


강성휘 전남 목포시장 예비후보가 낙후된 전남 서남권 발전을 위해서는 목포시를 비롯한 무안·신안군(무안반도)의 통합이 시급하다고 발전 대안을 제시했다.

강 예비후보는 보도자료를 통해 26일 “광역 단위의 재편이 현실이 된 지금 무안반도가 분산된 구조로 머물러 있어서는 안 된다”며 “전남 서남권의 구조적 한계를 근본적으로 해결하기 위해 ‘무안반도 통합 특례시’가 절실하다”고 주장했다.

이어 “지금의 분산된 행정 구조로는 인구 감소, 산업 침체, 재정 취약이라는 위기를 극복하기 어렵다”며, “행정 경계를 넘어 하나의 경제권·생활권·산업권으로 재편해야 한다”고 강조했다.

강 후보는 또 “목포의 항만과 도심, 무안의 공항과 배후지, 신안의 해상풍력과 해양 자원은 따로일 때보다 함께할 때 더 큰 경쟁력을 갖는다”고 소신을 피력했다.

강 후보는 목포시장에 당선된다면 임기에 연연하지 않고 즉시 무안반도 통합 특례시로 서남권의 미래를 열겠다고 포부를 밝혔다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로