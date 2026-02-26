‘K방산 세일즈’ 나선 강훈식… UAE와 350억 달러 방산 협력 확정

‘K방산 세일즈’ 나선 강훈식… UAE와 350억 달러 방산 협력 확정

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-02-26 18:17
수정 2026-02-26 18:17
靑 “650억 달러 이상 협력사업 추진”
무함마드에 방한 초청 李친서 전달

전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장이 지난 25일(현지시간) 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장과 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 강훈식 청와대 비서실장 소셜미디어(SNS) 캡처
전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장이 지난 25일(현지시간) 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장과 악수하며 기념촬영을 하고 있다.
강훈식 청와대 비서실장 소셜미디어(SNS) 캡처
강훈식 청와대 비서실장 소셜미디어(SNS) 캡처


정부 합동 특사단을 이끌고 아랍에미리트(UAE)를 방문했던 강훈식 청와대 비서실장이 26일 UAE와 방산 분야에서 350억 달러(약 50조원)의 협력 사업을 확정했다. 또 총 650억 달러(93조원) 규모의 경제 협력 추진에도 합의했다.

청와대는 “(강 실장이) UAE의 대한민국 협력 전담 인사인 칼둔 칼리파 알 무라바크 아부다비 행정청장과 가진 세 차례에 걸친 밀도 있는 면담을 통해 650억 달러 이상의 협력사업 추진에 합의했다”고 밝혔다. 앞서 강 실장은 우리 전략산업의 해외 진출을 측면 지원하기 위해 지난 24일 UAE로 출국했고 이날 인천국제공항으로 귀국했다.

청와대는 “이번 특사 방문의 가장 큰 성과는 방산 분야에서 350억 달러 이상의 협력사업을 확정한 것”이라며 “양국은 단순히 무기를 사고파는 관계에서 벗어나 설계부터 교육훈련, 유지보수에 이르기까지 방위산업 전(全) 주기에서 협력하기로 하고 ‘방산 협력 프레임워크 양해각서(MOU)’를 체결했다”고 설명했다. 300억 달러 규모의 양국 간 투자 협력도 개편하기로 했다. 청와대는 “전략적 협력사업의 이행, 한국 기업의 UAE 진출과 제3국 공동 진출을 금융 측면에서 뒷받침하기 위한 것”이라며 “양국은 세부 내용 조율을 거쳐 (차기) 정상회담 계기에 양국 간 새로운 투자 협력 MOU를 체결하기로 했다”고 언급했다. 칼둔 청장은 이를 위해 오는 3~4월 재차 방한해 진전 상황을 상호 점검하고 후속 논의를 이어 갈 예정이다.강 실장은 전날 무함마드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령의 방한을 초청하는 이재명 대통령의 친서를 전달했다.

강동용 기자
2026-02-27 2면
위로