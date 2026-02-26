김교흥·이학재 인천시장 불출마…‘박찬대·유정복’ 일전 치른다

방금 들어온 뉴스

김교흥·이학재 인천시장 불출마…‘박찬대·유정복’ 일전 치른다

강남주 기자
입력 2026-02-26 14:43
수정 2026-02-26 15:20
김교흥 더불어민주당 의원. 연합뉴스
김교흥 더불어민주당 의원. 연합뉴스


김교흥 더불어민주당 의원(인천 서구갑)이 인천시장 출마를 중도 포기했다. 국민의힘에서 유력 주자로 거론되던 이학재 인천국제공항공사 사장도 전날 불출마를 선언하면서 이번 인천시장 선거는 박찬대 의원(민주당)과 유정복 현 시장(국민의힘)의 ‘강 대 강’ 구도로 치러질 전망이다.

김 의원은 26일 국회에서 기자회견을 열고 “인천시장 출마를 내려놓고, 민주당 ‘원팀’을 만들겠다”고 밝혔다. 지난달 22일 출마를 선언한 지 35일 만에 출마 의사를 거둬들였다.

김 의원의 이 같은 심경 변화에는 민주당 핵심 관계자들의 설득이 있었던 것으로 전해졌다. 이들이 김 의원에게 지방선거 승리를 위한 ‘대승적 결단’을 요구했고, 김 의원이 이를 받아들인 것이다.

김 의원은 “지금 우리가 해야 할 일은 지방선거 승리로 민생경제를 살리고, 내란 세력을 완전히 척결하는 것”이라며 “지방선거 완승과 이재명 정부의 성공을 위해 더 큰 선택을 하고자 한다”고 말했다.

이로써 민주당에선 박 의원 단독 출마가 사실상 결정됐다. 박 의원은 이날 김 의원을 찾아가 “김 의원 뜻을 잘 받들겠다”며 “조만간 출마 의사를 밝힐 것”이라고 말했다.

국민의힘 역시 유 시장의 단독 출마 가능성이 높게 점쳐진다. 유력한 경쟁자였던 이학재 사장이 전날 불출마를 선언해서다. 이 사장은 전날 ‘인천공항공사 사장 사퇴’ 기자회견을 열고 “인천시장 선거에 나가지 않을 것”이라고 단언했다.

김 의원과 이 사장이 스스로 불출마를 선택하면서 박 의원과 유 시장이 본선에서 자웅을 겨룰 것으로 예상된다. 박 의원이 지난 지방선거에서 민주당의 패배를 설욕하고 인천시장을 탈환하느냐, 유 시장이 수성에 성공해 최초 3선 인천시장이 되느냐가 최대 관전포인트다.
강남주 기자
