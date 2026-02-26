李대통령, 민주당 상임고문단과 청와대 오찬

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령, 민주당 상임고문단과 청와대 오찬

입력 2026-02-26 01:12
수정 2026-02-26 01:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
李대통령, 민주당 상임고문단과 청와대 오찬
李대통령, 민주당 상임고문단과 청와대 오찬 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에 앞서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 문희상·임채정 전 국회의장, 권노갑 상임고문, 이 대통령, 김원기 전 국회의장, 한명숙 전 국무총리, 김진표 전 국회의장. 뒷줄 왼쪽부터 조정식 대통령 정무특보, 정동영 통일부 장관, 정세균 전 국무총리, 박병석 전 국회의장, 이용득 상임고문.
청와대 제공


이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에 앞서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 문희상·임채정 전 국회의장, 권노갑 상임고문, 이 대통령, 김원기 전 국회의장, 한명숙 전 국무총리, 김진표 전 국회의장. 뒷줄 왼쪽부터 조정식 대통령 정무특보, 정동영 통일부 장관, 정세균 전 국무총리, 박병석 전 국회의장, 이용득 상임고문.

청와대 제공

2026-02-26 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로