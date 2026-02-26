이미지 확대
李대통령, 민주당 상임고문단과 청와대 오찬
이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에 앞서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 문희상·임채정 전 국회의장, 권노갑 상임고문, 이 대통령, 김원기 전 국회의장, 한명숙 전 국무총리, 김진표 전 국회의장. 뒷줄 왼쪽부터 조정식 대통령 정무특보, 정동영 통일부 장관, 정세균 전 국무총리, 박병석 전 국회의장, 이용득 상임고문.
청와대 제공
청와대 제공
청와대 제공
2026-02-26 5면
