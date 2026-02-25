‘1년 안에 자사주 소각’… 3차례 상법개정 완료

여당 주도 본회의 처리… 野 불참

법왜곡죄는 상정 직전 일부 수정

기업의 자사주 소각을 의무화하는 내용의 3차 상법 개정안이 25일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 이로써 ‘코리아 디스카운트’ 해소를 내걸고 이재명 정부 출범 때부터 강력 추진했던 3차례 상법 개정은 일단락됐다. 민주당은 곧장 사법개혁 3법 중 하나인 법왜곡죄법(형법 개정안)을 본회의 직전 일부 수정해 본회의에 올렸다. 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)로 맞서면서 법왜곡죄는 26일 표결 처리될 예정이다.본회의에서 상법 개정안은 재석 176명 중 찬성 175명, 기권 1명으로 가결됐다. 국민의힘은 표결에 참여하지 않았다. 이 개정안은 기업이 자사주를 취득할 경우 1년 이내 소각하는 걸 원칙으로 한다. 기존 자사주에 대해선 6개월의 유예기간을 둬 1년 6개월 내 소각하도록 했다.다만 임직원 보상·우리사주 제도 실시 등 사유가 인정되면 해마다 주주총회에 처분계획을 내고 승인받을 수 있는 예외를 허용했다. 외국인 투자 지분이 제한돼 있는 기업에 대해서도 자사주를 3년 내 원칙적으로 처분하게 했다. 지난해 7월과 8월 국회를 통과한 1·2차 상법 개정안이 이사회 책임 강화에 집중돼 있다면 3차 상법 개정안은 지배구조 선진화에 초점이 맞춰졌다. 민주당 K자본시장 특위는 이번 개정으로 자사주의 보유와 소각·처분에 대한 결정 권한이 이사회에서 주주총회로 옮겨갔다고 평가했다.특위 위원장이자 법안을 대표 발의한 오기형 의원은 기자회견에서 “이제는 시장의 시간”이라며 “이사의 주주에 대한 충실의무, 자사주 제도 개혁 등 제도 변화가 시장의 정직한 관행으로 뿌리내릴 수 있도록 모두가 함께 노력해야 한다”고 했다.반면 국민의힘은 “경영권 방어의 최소한은 남겨야 한다”고 지적했다. ‘포이즌필’(신주인수선택권)이나 ‘차등의결권’ 등 경영권 방어 장치 검토가 우선이라는 것이다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 논평에서 “중소·벤처기업은 창업자 지분이 낮은 경우가 많은데 자본금 감소와 신용도 하락 등 연쇄적 부작용도 우려된다”고 짚었다.상법 개정 처리 후 곧바로 법왜곡죄법이 상정됐다. 이 법안은 판사·검사 등이 타인에게 위법·부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 재판·수사 중인 사건에 관해 법을 왜곡하면 10년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처하도록 한 내용을 골자로 한다.다만 구성 요건의 불명확성으로 위헌 논란이 제기되자 민주당은 본회의 상정 직전에 의원총회를 열고 수정안을 당론으로 채택했다.수정안은 적용 대상을 기존 법사위 안에 있던 ‘법관, 검사 또는 범죄 수사에 관한 직무를 수행하는 자’에서 ‘형사 사건의 재판에 관여하는 법관, 공소를 제기하거나 유지하는 검사’로 축소했다. 형사 사건 외 민사·행정·가사 사건 등에 폭넓게 적용될 수 있다는 우려를 제거한 것이다.또 법왜곡 행위와 관련해 당초 원안에는 ‘법령을 의도적으로 잘못 적용해 당사자를 유·불리하게 만든 경우’(제123조의 2 1호), ‘폭행, 협박, 위계 등의 방법으로 위법하게 증거를 수집하거나, 증거 없이 범죄사실을 인정하거나, 논리나 경험칙에 현저히 반해 사실을 인정한 경우’(3호)로 규정돼 있었는데 일부 문제 되는 내용을 뺐다.아울러 개정 법안에는 간첩죄 적용 대상을 기존 ‘적국’에서 ‘외국 또는 이에 준하는 단체’로 확대하는 내용도 담겼다.그러나 당내 강경파로 분류되는 법사위 소속 의원들 사이에선 협의가 이뤄지지 않은 사안이라며 불만이 터져 나왔다. 법사위 여당 간사인 김용민 의원은 페이스북에 “법사위법을 일방적으로 수정하고 당론으로 밀어붙인 당 지도부와 원내대표는 법왜곡죄 왜곡에 책임지길 바란다”고 했다.국민의힘은 법왜곡죄를 ‘법관 겁박죄’로 규정하고 “입법 독재 폭주를 즉각 중단하라”고 요구했다. 박성훈 수석대변인은 “소신 있는 판결이 사라진 자리에 정권의 눈치 보기만 남는다면 그 피해는 고스란히 공정한 재판을 받을 권리를 박탈당한 국민에게 돌아갈 것”이라고 했다. 필리버스터 첫 주자로는 조배숙 의원이 나섰다.민주당은 26일 법왜곡죄를 처리한 뒤 이어서 재판소원법과 대법관 증원법 등 나머지 사법개혁 법안도 차례로 처리할 방침이다.