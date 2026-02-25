이상길 전 대구 부시장, 북구청장 출마 선언 “행정·경제 전문가로서 변화 이끌 것”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이상길 전 대구 부시장, 북구청장 출마 선언 “행정·경제 전문가로서 변화 이끌 것”

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-02-25 16:11
수정 2026-02-25 16:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이상길 전 대구시 부시장 “북구청장 출마”
이상길 전 대구시 부시장 “북구청장 출마” 이상길(62) 전 대구시 행정부시장이 24일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 대구 북구청장 출마를 선언하고 있다. 2026.2.24. 뉴스1


이상길 전 대구시 행정부시장이 6·3 지방선거 대구 북구청장 출마를 공식 선언했다.

이 전 부시장은 “행정·경제 전문가로서 북구의 변화를 이끌겠다”며 25일 밝혔다.

그는 이어 “현재 북구는 로봇산업 성장, 공공기관 이전, 대구경북특별자치시 전환 등 중요한 전환점에 서 있다”며 “단순히 관리하는 사람이 아니라 준비된 역량으로 성과를 만들어내는 사람이 필요한 시점”이라고 목소리를 높였다.

이 전 부시장은 대구시 행정부시장과 중앙부처 공무원, 엑스코 사장 등을 지내며 쌓은 경제·행정 분야 경험을 쌓았다는 점을 강조했다. 그는 “39년간 쌓아온 전문성을 바탕으로 예산 확보와 정책 결정 과정에서 능통함을 발휘하겠다”며 “중앙정부 및 대구시와 긴밀히 협력해 북구의 이익을 끝까지 지켜내겠다”고 말했다.

이와 함께 그는 “기업 경영을 통해 속도와 책임의 중요성을 배웠다”며 “행정과 경영, 경제적 식견을 모두 갖춘 후보로서 말이 아닌 결과로 북구의 변화를 증명하겠다”고 말했다.



한편, 이 전 부시장은 대구시 기획관리실장, 경제부시장, 행정안전부 지방재정세제실 지방재정정책관, 엑스코 사장 등을 지낸 뒤 현재는 대구상공회의소 상근부회장을 맡고 있다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로