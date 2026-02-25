김동연 대세론 굳히나?…설 연휴 이후에도 민주당 후보 적합도 ‘독주’

이미지 확대 6·3 지방선거 경기도지사에 도전하는 더불어민주당 예비후보들이 24일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 권칠승 의원, 김동연 경기지사, 양기대 전 의원, 추미애·한준호 의원(연합뉴스) 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 경기도지사에 도전하는 더불어민주당 예비후보들이 24일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 권칠승 의원, 김동연 경기지사, 양기대 전 의원, 추미애·한준호 의원(연합뉴스)

6.3 지방선거가 100여 일 앞으로 다가온 가운데 지난 설 연휴 이후 실시된 더불어민주당 경기도지사 후보 적합도 조사에서도 김동연 현 지사의 독주가 계속되고 있는 것으로 나타났다.경기 지역 언론사인 경기일보, 경인일보, 중부일보가 실시한 조사에서 김 지사는 추미애 의원과 한준호 의원 등을 따돌리며 선두를 달렸다.24일 경기일보가 리서치앤리서치·조원씨앤아이에 의뢰해 21일 하루 동안 경기도 거주 18세 이상 남녀 1012명을 대상으로 진행한 여론조사(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에 따르면 민주당 경기도지사 후보 적합도 조사에서 김 지사가 31.9%로 1위를 차지했다. 추미애 국회 법제사법위원회 위원장이 21.6%로 뒤를 이었다.한준호 국회의원 8.3%, 김병주 국회의원(22일 후보 사퇴) 4.5%, 권칠승 국회의원 1.4%, 양기대 의원 1.2%로 모두 한 자릿수 지지율에 그쳤다. ‘없음·모름’은 31.1%다.민주당 지지층을 따로 떼서 보면 추 위원장 34.4%, 김 지사 30.8%로 오차범위 내 접전이었다.김 지사에 대한 도정 평가는 긍정 응답이 54.8%로 부정 응답 22.6%보다 두 배 이상 높았다.경기도의회 한 민주당 의원은 “해묵은 소방관 미지급 수당 지급과 이재명 국민주권정부의 제1동반자로서 부동산 정책 적극 대응(2030년까지 주택 80만호 공급, 아파트 가격 담합 행위 적발 등), 극저신용대출 2.0 시행, 임기 내 투자 유치 100조원 조기 달성, 기후 위기 대응, 더 경기패스 등 ‘민생 행정’이 먹힌 것으로 보인다”고 분석했다.앞서 23일 경인일보가 한국리서치에 의뢰해 19일과 20일 실시한 여론조사(95% 신뢰수준, ±3.1%p)에서 민주당 후보 적합도 조사 결과 김 지사가 27%, 추 위원장 21%, 한 의원 8%, 김 의원(22일 사퇴) 4%, 권 의원과 양 전 의원은 각각 1%였다. 적합한 후보가 없다와 모름/무응답은 각각 31%와 6%다.중부일보의 의뢰로 엠브레인퍼블릭이 19~20일 실시한 민주당 후보 적합도 조사(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에서도 김 지사 35%, 추 의원 22%, 한 의원 9%, 김 의원 3%, 권 의원 2%, 양 전 의원 0% 순이었다. 없음과 모름/무응답은 각각 21%와 8%였다.3개 언론사가 의뢰한 여론조사에 대한 신뢰 수준, 조사 방법 등 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.