대전충남 통합 보류 ‘네 탓’ 공방…“배신행위”vs“졸속법안”

민주당 “행정통합 약속 파기, 강력 규탄”
김태흠 충남지사 “진짜 통합이 필요”
이장우 대전시장 “졸속 법안, 폐기해야”
충남·대전과 대구·경북 행정통합을 위한 특별법이 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못하자 여야가 ‘네 탓’ 공방으로 책임을 떠넘기며 지역 내 갈등이 격화되고 있다.
더불어민주당 충남도당은 25일 도청에서 기자회견을 열고 특별법이 국회 법사위를 통과하지 못한 것은 충남과 대전의 미래를 볼모로 잡은 국민의힘의 무책임한 정치 행태라며 비판했다.
이들은 “충남과 대전 미래를 짓밟은 중대한 정치적 책임 방기이자, 시도민에 대한 명백한 배신행위”라며 “지역 백년대계를 정쟁의 도구로 전락시킨 행태”라고 주장했다.
이어 “국민의힘이 끝까지 책임을 회피한다면, 그 대가는 반드시 민심으로 돌아갈 것”이라며 “행정통합을 통해 대한민국의 새로운 성장 거점을 만들고, 지방이 국가 발전을 이끄는 시대를 열겠다”며 통합 재추진 의사를 밝혔다.
민주당 대전시당도 이날 시의회에서 기자회견을 열고 ‘지역 대도약 기회를 짓밟은 결과’라며 국민의힘을 공격했다. 시당은 법안 좌초 책임을 국민의힘과 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장에 돌리며 통합 재추진을 위한 대응에 나서겠다는 방침이다.
반면 국민의힘은 민주당이 부실한 법안을 무리하게 밀어붙여 행정통합 취지를 훼손한다며 맞섰다.
김태흠 지사는 같은 날 기자회견을 열고 민주당이 주도하는 통합 법안은 핵심 내용이 모두 빠진 선언적 문구라고 비판하며 “졸속 법안을 무리하게 처리하려던 민주당에 깊은 유감”을 표명했다.
그는 “‘통합 시계’를 조금 늦추는 한이 있더라도 올바른 방향으로 가야 한다. 우리 미래를 위해서는 ‘진짜 통합’을 이뤄내야 한다”며 국회 내 여야 동수의 통합특별위원회 구성을 제안했다.
이장우 시장도 대전시청에서 기자회견을 열고 “워낙 졸속 법안으로 만들어졌기 때문에 폐기해야 한다”며 민주당을 향해 날을 세웠다.
그는 “고도의 자치권을 완전히 뭉갠 법안으로는 통합특별시가 수도권과 경쟁할 수 없고 지방분권, 지역 균형 발전을 실현할 수 없다”고 강조했다.
여당 일각에선 3월 첫 본회의를 충남·대전 통합을 위한 마지노선으로 제시하고 있다.
법안 공포와 공직자 사퇴 시한(3월 5일) 등 지방선거 일정을 감안하면 최소한 다음 달 초까지는 특별법을 처리해야 한다는 것이다.
민주당은 앞서 다음 달 3일까지 매일 본회의를 열 방침이라고 밝힌 바 있다.
대전·충남 행정통합이 무산되면 6·3 지방선거에서 기존대로 대전시장과 충남지사를 각각 선출한다.
김태흠 충남지사 “진짜 통합이 필요”
이장우 대전시장 “졸속 법안, 폐기해야”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
민주당 충남도당이 25일 도청에서 충남·대전 시도지사 규탄 기자회견을 하고 있다. 민주당 제공
충남·대전과 대구·경북 행정통합을 위한 특별법이 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못하자 여야가 ‘네 탓’ 공방으로 책임을 떠넘기며 지역 내 갈등이 격화되고 있다.
더불어민주당 충남도당은 25일 도청에서 기자회견을 열고 특별법이 국회 법사위를 통과하지 못한 것은 충남과 대전의 미래를 볼모로 잡은 국민의힘의 무책임한 정치 행태라며 비판했다.
이들은 “충남과 대전 미래를 짓밟은 중대한 정치적 책임 방기이자, 시도민에 대한 명백한 배신행위”라며 “지역 백년대계를 정쟁의 도구로 전락시킨 행태”라고 주장했다.
이어 “국민의힘이 끝까지 책임을 회피한다면, 그 대가는 반드시 민심으로 돌아갈 것”이라며 “행정통합을 통해 대한민국의 새로운 성장 거점을 만들고, 지방이 국가 발전을 이끄는 시대를 열겠다”며 통합 재추진 의사를 밝혔다.
민주당 대전시당도 이날 시의회에서 기자회견을 열고 ‘지역 대도약 기회를 짓밟은 결과’라며 국민의힘을 공격했다. 시당은 법안 좌초 책임을 국민의힘과 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장에 돌리며 통합 재추진을 위한 대응에 나서겠다는 방침이다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김태흠 지사가 25일 기자회견에서 민주당이 주도하는 통합 법안은 핵심 내용이 모두 빠진 선언적 문구라고 비판하며 민주당에 깊은 유감을 표명하고 있다. 도 제공
반면 국민의힘은 민주당이 부실한 법안을 무리하게 밀어붙여 행정통합 취지를 훼손한다며 맞섰다.
김태흠 지사는 같은 날 기자회견을 열고 민주당이 주도하는 통합 법안은 핵심 내용이 모두 빠진 선언적 문구라고 비판하며 “졸속 법안을 무리하게 처리하려던 민주당에 깊은 유감”을 표명했다.
그는 “‘통합 시계’를 조금 늦추는 한이 있더라도 올바른 방향으로 가야 한다. 우리 미래를 위해서는 ‘진짜 통합’을 이뤄내야 한다”며 국회 내 여야 동수의 통합특별위원회 구성을 제안했다.
이장우 시장도 대전시청에서 기자회견을 열고 “워낙 졸속 법안으로 만들어졌기 때문에 폐기해야 한다”며 민주당을 향해 날을 세웠다.
그는 “고도의 자치권을 완전히 뭉갠 법안으로는 통합특별시가 수도권과 경쟁할 수 없고 지방분권, 지역 균형 발전을 실현할 수 없다”고 강조했다.
여당 일각에선 3월 첫 본회의를 충남·대전 통합을 위한 마지노선으로 제시하고 있다.
법안 공포와 공직자 사퇴 시한(3월 5일) 등 지방선거 일정을 감안하면 최소한 다음 달 초까지는 특별법을 처리해야 한다는 것이다.
민주당은 앞서 다음 달 3일까지 매일 본회의를 열 방침이라고 밝힌 바 있다.
최유희 서울시의원, 서울시재향군인회 감사패 수상… 안보·보훈 정책 지원 의정활동 결실
최유희 서울시의원(국민의힘·용산2)은 지난 24일 열린 서울시재향군인회 정기총회에서 서울시재향군인회로부터 감사패를 받았다. 이번 감사패는 향군 조직 활성화와 관련 단체의 안정적 운영을 위한 의정활동의 공로를 인정받아 수여된 것으로, 205만 서울 향군의 감사의 뜻이 담겼다. 서울시재향군인회는 재향군인 상호 간의 친목 도모와 권익 향상, 국가 발전과 사회 공익 증진을 목적으로 활동하는 안보·보훈 단체다. 안보 교육과 복지 증진 사업을 통해 지역사회 안보 의식 제고에 기여하고 있다. 이날 정기총회에는 오세훈 서울시장과 김병민 정무부시장 등 주요 인사들이 참석해 향군의 활동 성과를 공유하고 단체의 역할을 격려했다. 최 의원은 이러한 단체 활동이 안정적으로 지속될 수 있도록 정책적 지원의 필요성을 꾸준히 제기해 왔다. 또한 관련 단체의 운영 현황을 점검하고 제도적 기반을 보완하는 데 힘써 왔으며, 지역사회 안보 교육의 내실화와 세대 간 안보 가치 공유의 중요성을 강조하는 등 의정활동을 이어왔다. 이번 감사패 수상은 그간의 정책 제안과 현장 소통 노력이 종합적으로 평가된 결과로, 안보·보훈 분야 단체와의 협력 기반을 강화하고 시민 참여를 확대해 온 의정활동의
서울시의회 바로가기
대전·충남 행정통합이 무산되면 6·3 지방선거에서 기존대로 대전시장과 충남지사를 각각 선출한다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지