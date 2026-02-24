與공취모 “檢 조작기소, 지선 전 국정조사… ‘친명 모임’ 주장은 어폐”

이건태 “원내대표도 필요성 공유”

‘미친 짓’ 유시민 발언엔 비판 자제

한민수 “李정부 성공 위해 뭉쳐야”

이미지 확대 더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표와 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 회의 자료를 함께 보며 이야기를 나누고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표와 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 회의 자료를 함께 보며 이야기를 나누고 있다.

홍윤기 기자

2026-02-25 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 최대 규모 원내 모임인 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임’(공취모)은 24일 6·3 지방선거 전 검찰의 조작기소 의혹에 대한 국정조사 추진 의지를 밝혔다. 친명(친이재명)계 세 결집이란 일각의 지적에 대해선 “전혀 관련이 없다”고 주장했다.공취모 간사인 이건태 민주당 의원은 YTN 라디오에서 “정청래 대표와는 (공취모 관련) 문제를 얘기한 적 없지만 국정조사는 원내 지도부의 결심 사항인 만큼 한병도 원내대표에게는 국정조사가 꼭 필요하다고 건의했다”고 밝혔다.이어 “한 원내대표도 (이 대통령 사건) 국정조사가 필요하다는 원칙을 공유하고 있다”고 덧붙였다.‘지방선거 전 국조가 바로 시작돼야 하느냐’는 진행자의 질문에는 “그렇게 생각하고 있다”고 답했다. 야당의 반대 가능성을 두고는 “민주당이 주도적으로 밀고 나가야 한다”고 했다.이 의원은 또 친명 모임이라는 지적에 대해 “(공취모는) 원하는 의원은 모두 참여할 수 있는 개방형 모임”이라며 “참여한 의원들의 면면도 명확하게 친명이다, 뚜렷하게 친명이다, 이렇게 볼 수 없는 이들도 많다. ‘친명의 모임’이라고 말하는 것은 많은 어폐가 있다”고 말했다.공취모를 향해 “미친 짓”이라고 발언한 유시민 작가에 대해선 “유 작가는 그동안 우리 민주당을 위해 많은 조언을 해 줬던 분”이라며 “공취모라는 모임이 있기 전에는 당내에 국정조사와 공소 취소에 대한 목소리가 없었지만 공취모가 생기니 목소리가 만들어지고 있다”고 밝혔다.당내 지지층 분화가 가속화하는 상황에서 공취모가 ‘뉴이재명’(이 대통령을 지지하는 새로운 민주당 지지층) 세력의 구심점이 될 것이란 관측도 나온다.이에 대해 당대표 비서실장인 한민수 민주당 의원은 SBS 라디오에서 “우리의 지상 과제인 이재명 정부의 성공을 위해 모두가 똘똘 뭉쳐야 한다”고 했다.