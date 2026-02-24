선거 코앞 셈법 꼬인 행정통합법… 여야 네 탓 공방에 후보군도 혼란

대구경북·대전충남 사실상 불발

당정청은 ‘야당 책임론’ 띄우기

국힘 “갈라치기 교란 작전” 비난

더불어민주당이 24일 국회 법제사법위원회에서 광주전남 행정통합특별법만 처리하고 대전충남과 대구경북 통합법 처리를 보류했다. 이재명 대통령도 야당과 시도의회 반대를 무릅쓰고는 강행하지 않겠다는 뜻을 밝히면서 대구경북과 대전충남은 6·3 지방선거에서 통합 선거를 치르지 않을 가능성이 커졌다.당정청은 통합 불발 책임을 야당에 넘기며 ‘국민의힘 심판론’을 자극했다. 정청래 민주당 대표는 의원총회에서 “대전충남 행정통합을 하자고 먼저 주장하며 행정절차까지 밟았던 국민의힘이 이제 하지 말자고 한다. 도대체 어떻게 이해해야 하느냐”고 비판했다.이에 유상범 국민의힘 원내수석부대표는 “민주당이 언제 힘이 없어서 법안 통과 못 시킨 적이 있나”라며 “유독 대구경북이나 충남 등 국민의힘이 단체장으로 있는 곳에 혜택을 주려니 부담스러운지 야당 지도부 탓을 하며 발을 빼는 모습은 비겁한 이중 잣대다. 하기 싫은 숙제를 남 탓하며 미루는 꼴”이라고 받아쳤다.민주당은 당세가 강한 광주전남 통합 선거로 전국 선거의 결집도까지 끌어올릴 전망이다. 정부가 ‘20조원 통합 인센티브’까지 내건 만큼 지지층의 정치 효용감을 최대로 자극하겠다는 방침이다. 통합시장 선거에서는 현직인 김영록 전남지사와 강기정 광주시장, 이개호·주철현·신정훈·민형배·정준호 민주당 의원이 치열한 경선을 거칠 예정이다. 일찌감치 통합시장 경쟁 모드가 형성된 만큼 정당 지지 결집 효과도 거둘 수 있다.대구경북 통합은 찬성, 대전충남 통합은 반대해 온 국민의힘은 일단 한숨을 돌렸지만 의사결정 과정에서 완전히 배제된 난맥상을 고스란히 노출했다. 이날 국회 본관 계단에서 통합법 저지 상경 집회를 연 국민의힘 소속 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장도 일단 한숨을 돌렸지만 안심할 수 없는 상황이다. 김 지사는 집회 후 페이스북에 “대전충남 행정통합은 사실상 무산됐다. 그러나 민주당이 앞으로 법안 처리를 놓고 또 어떤 술수를 부릴지 걱정이 앞선다”며 “보류가 아니라 완전 철회를 요구한다”고 밝혔다.대구와 경북은 본선보다 예선이 치열한 만큼 국민의힘에서는 책임 공방도 시작됐다. 국민의힘은 대구시장에 주호영·윤재옥·추경호·유영하·최은석 등 현역 의원 5명과 이진숙 전 방송통신위원장 등 9명이 출사표를 던졌고, 경북지사는 현직인 이철우 지사를 포함해 김재원 최고위원, 최경환 전 부총리, 이강덕 전 포항시장 등 4명이 경쟁 중이다. 최 전 부총리는 통합을 적극 추진해 온 이 지사를 향해 “시도민을 갈등으로 몰아넣은 이 지사는 당장 불출마를 선언해야 한다”고 요구했다.