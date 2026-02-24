추경호 “TK 행정통합 논의 즉각 재개하라…민주당의 노골적 갈라치기”

2026 밀라노 올림픽
추경호 “TK 행정통합 논의 즉각 재개하라…민주당의 노골적 갈라치기”

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-02-24 19:15
수정 2026-02-24 19:15
추경호 국민의힘 의원. 연합뉴스
추경호 국민의힘 의원. 연합뉴스


추경호 국민의힘(대구 달성) 의원이 24일 국회 법제사법위원회에서 여당 단독으로 전남·광주 행정통합 특별법만을 처리한 데 대해 “대구·경북 통합법에 대한 논의를 속개하라”고 촉구했다.

추 의원은 이날 오후 입장문을 통해 “500만 대구·경북 시도민의 염원을 담은 TK 행정통합 특별법 제정 논의를 조속히 재개하고 하루 속히 통과시켜라”며 이같이 밝혔다.

추 의원은 전남·광주 통합 특별법만을 통과시킨 더불어민주당의 행보를 ‘노골적인 갈라치기’로 규정했다. 그는 “뒤늦게 통합 논의에 뛰어든 전남·광주 만을 위한 그들만의 통합법만 국회 본회의에 올라왔다”며 “말로만 지방분권과 균형발전을 외치고, 뒤로는 오직 ‘우리끼리’만 챙기고 보는 정부와 여당의 행태에 분노한다”고 날을 세웠다.

그는 또 “지방소멸 위기에 직면한 대구·경북을 방관한 채, 이번에 어렵게 마련된 통합의 적기를 놓친다면 5년짜리 이재명 정권과 민주당이 질 수 없는 역사의 대죄를 짓는 것임을 분명히 알기 바란다”고 지적했다.

대구 민경석 기자
