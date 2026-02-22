여당, 사법·검찰 개혁안 막판 조율… ‘법 왜곡죄’ 수정 가능성

비공개 의총 열고 당론 채택 논의

2026-02-23

더불어민주당은 22일 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 및 검찰개혁 후속조치 막바지 쟁점 논의에 나섰다. 국민의힘은 민주당의 개혁 입법 처리 예고에 ‘사법 테러’라며 강하게 반발했다.민주당은 이날 비공개 정책 의원총회를 열고 사법개혁 3법과 검찰개혁 후속 조치인 공소청·중대범죄수사청(중수청)법에 대한 당론 채택 여부를 논의했다.의총에선 판사와 검사가 고의로 법리를 왜곡하는 경우 처벌할 수 있게 한 법 왜곡죄(형법 개정안)를 두고 당 정책위원회가 수정안을 보고하는 등 치열한 토론이 펼쳐진 것으로 전해졌다. 처벌 행위로 규정한 ‘법령을 의도적으로 잘못 적용해 당사자의 일방을 유리 또는 불리하게 만드는 경우’ 조항이 다른 조항과 비교해 명확성이 떨어진다는 우려도 나왔다고 한다.대법원 등에서 확정된 판결에 대해 헌법소원을 허용하는 헌법재판소법 개정안과 대법관 수를 현재 14명에서 26명으로 늘리는 법원조직법 개정안도 안건에 올랐다. 이들 법안은 지난 11일 여당 주도로 국회 법제사법위원회 전체회의를 통과해 본회의에 부의된 상태다.공소청·중수청법도 당내 의견을 하나로 모으기 위한 막바지 논의를 이어갔다. 민주당은 지난 10일 의총을 열고 중수청 인력 구조 일원화 및 공소청장의 ‘검찰총장’ 명칭 유지 등 내용이 담긴 정부의 재입법 예고안을 설명했다. 그러나 법사위 소속 일부 강경파 의원들을 중심으로 반대 여론이 일었고 세 차례에 걸쳐 의총과 공청회를 진행했다.민주당은 다음 달 3일까지 이어지는 2월 임시국회 내 개혁 법안들을 처리하겠다는 구상이다. 박수현 수석대변인은 지난 20일 “이제는 더 이상 (입법을) 미룰 수 없는 상황에 시기적으로 와 있다”며 “국민의힘의 반대를 무릅쓰고라도 통과시킬 예정”이라고 했다. 그러면서 “오는 24일 본회의가 반드시 개의되는 것을 목표로 비상 입법 체제를 유지하겠다”고 했다.민주당은 ‘필리버스터 오남용 방지법’(국회법 개정안)도 재추진하는 방안도 거론하고 있다. 민주당은 지난해 12월 국회의원 60명 이상이 출석하지 않으면 국회의장이 필리버스터를 중단시킬 수 있도록 한 국회법 개정안을 법사위에서 주도적으로 처리했으나 범여권 성향의 조국혁신당까지 반대하자 본회의 처리는 보류한 바 있다.이에 맞서 국민의힘은 민주당의 일방적인 법안 처리에 반대하며 필리버스터(무제한토론)를 예고한 상태다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 “개혁이라는 탈을 쓰고 법치주의의 심장을 겨눈 ‘사법테러’”라고 규정하고 “사법부를 압박해 국민 위에 군림하고, 독재의 성벽을 완성하겠다는 것 아닌가”라고 비판했다. 국민의힘은 23일 의원총회를 열고 대응책을 논의할 계획이다.