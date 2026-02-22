조국 “순혈주의는 자해의 길…대통령 파는 자들 조심해야”

조국 “‘찐’이나 ‘뉴’는 배제의 언어”

“연대와 단결이 성공한 정부 만들어”

조국 조국혁신당 대표가 22일 페이스북에 '내부 갈라치기가 아니라 연대와 단결이 성공한 대통령을 만든다'는 내용의 글을 올렸다.

조국 조국혁신당 대표는 22일 “정치에서 순혈주의는 자해의 길”이라며 “유독 대통령을 파는 자들을 조심해야 한다”고 했다.조 대표는 페이스북에 “(더불어민주당의) 합당 제안 국면이 시작된 이후 느닷없이 유시민 등 소중한 민주진보진영 인사를 ‘올드 이재명’, 심지어 ‘반명’(반이재명)으로 내치는 프레임을 전파하는 사람들이 등장했다”고 지적했다.조 대표는 이어 “‘뉴’라는 이름을 내걸고 진영을 지켜온 핵심 지지층을 ‘올드’로 규정해 배제하고 자신들만으로 ‘주류’를 구성하기 위해 투쟁을 벌이는 사람들이 있다”며 “이들의 행위는 이재명 정부의 지지 기반을 축소, 약화시킨다”고 꼬집었다.그러면서 “특히 민주진보진영의 반대편에 있다가 근래 반성 없이 슬쩍 넘어온 정치인(지망생)들이 이런 행태를 보인다”며 “현재 ‘뉴이재명’을 내세우고 자신이야말로 ‘찐명’ 또는 ‘이재명 지킴이’인냥 행세하는 정치인(지망생) 중 과거 노무현, 문재인은 물론 이재명을 야멸차게 공격, 비방한 이들 쉽게 찾을 수 있다”고 했다.조 대표는 또 이 대통령이 2024년 2월 민주당 당대표 시절 “친명-비명 나누는 것은 죄악”이라고 한 발언을 소환하며 “정치에서 순혈주의는 자해의 길임은 현명한 정치인들은 다 알고 있다”고 강조했다. 그러면서 “‘찐’이나 ‘뉴’는 배제의 언어”라며 “내부 갈라치기가 아니라 연대와 단결이 성공한 대통령, 성공한 정부를 만든다”고 덧붙였다.