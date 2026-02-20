[포토] 국힘 윤리위 징계 가처분 신청하는 배현진 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 배현진 의원이 지난 13일 국민의힘 중앙윤리위가 본인에 대해 ‘당원권 1년 정지’ 중징계를 결정한 것과 관련해 20일 서울 양천구 서울남부지방법원에 도착해 효력 정지 가처분 신청을 하며 입장을 밝히고 있다.한편, ‘당원권 정지 1년’은 국민의힘 신분은 유지되지만 시당위원장직이 자동 박탈되는 중징계다.