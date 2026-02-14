무소속 한동훈…6월 재보궐 ‘초선’ 뱃지 시험대

한동훈 ‘무소속 출마’ 가능성 주목
‘보수의 심장’ 대구출마론 등 거론
뱃지 선거 경험·지역구 선택지 無
원내입성 성공시 당권 두고 재대결
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 국회 소통관에서 기자회견을 마친 후 회견장을 나서고 있다. 뉴스1
국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거를 통해 원내 입성을 노릴지 주목된다. 국민의힘 비상대책위원장으로 정계 데뷔했던 한 전 대표는 장동혁 대표와의 대결구도 속에서 ‘무소속’ 타이틀로 시험대에 오르게 됐다.
한 전 대표의 국회의원 재보궐 선거 출마는 아직 불투명한 상태다. 친한(친한동훈)계 한 의원은 15일 서울신문과 통화에서 “당내가 (당권파와 친한계의) ‘징계전’으로 어수선한 상황인데 한 전 대표 출마에 초점을 맞출 필요는 없다”면서도 “구체적인 계획 단계는 아니고, 모든 가능성을 열어 두고 있다”고 했다.
한 전 대표가 출마 결단을 내릴 경우 선택지로는 ‘보수의 심장’ 대구가 거론된다. 장동혁 체제에 맞서 ‘진짜 보수’를 내세운 한 전 대표가 보수세가 강한 지역에서 재신임 받아야 한다는 해석이다. 다른 접전 지역에 출마할 경우 보수표 분산을 비롯해 배신자 프레임 강화라는 부담도 대구 출마론에 무게가 실리는 이유다.
대구시장 선거에는 현역 유영하(달성갑)·윤재옥(달서을)·주호영(수성갑)·추경호(달성군)·최은석(동구·군위갑) 의원이 출사표를 낸 상황이다. 이 가운데 한 명이 공천을 받게 되면 국회의원직 사퇴에 따라 해당 지역구는 공석이 된다. 상황에 따라 한 전 대표가 서울이나 부산을 택할 가능성도 있다.
다만 공천이 마무리 될 때까지 한 전 대표에게 ‘선택지’가 없다는 것은 불리한 점으로 꼽힌다. 당권파와 친한계 내전이 지속되는 상황에서 당내 소통도 쉽지 않다. 당 비대위원장과 대표까지 지냈지만 전당대회를 제외하고는 ‘뱃지 선거’ 경험이 없다는 점도 이번 선거가 한 전 대표의 시험대라고 불리는 이유다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국민의힘 한동훈 전 대표가 8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 토크콘서트에서 주먹을 들어올리고 있다. 연합뉴스
한 전 대표는 윤석열 정부 법무부 장관을 거쳐 2023년 12월 단숨에 당 비대위원장으로 정계에 데뷔했다. 22대 총선 참패의 책임을 지고 중도 하차했지만 2024년 7·23 전당대회에서 당대표로 화려하게 부활했다. 12·3 비상계엄과 탄핵 정국에서 최고위원들의 사퇴로 지도부가 붕괴되며 당대표 146일 만에 물러난 후 지난해 대선에 도전했지만 경선에서 김문수 전 고용노동부 장관에게 패했다.
휴지기 없이 2년 2개월 동안 달려온 한 전 대표이지만 무소속으로 출마해 낙선할 경우 재기 동력 상실 등 정치적 타격은 만만치 않을 것으로 보인다. 다만 장 대표 체제가 지방선거에서 부진한 성적을 내고, 한 전 대표가 원내 입성에 성공한다면 당 복귀 후 당권까지 노려볼 수 있다.
한 전 대표는 제명된 후 공격적인 정치 행보에 나서고 있다. 한 전 대표는 지난 13일 당 중앙윤리위원회가 친한계 배현진 의원을 중징계한 데 대해 페이스북에서 “윤어게인 당권파에 의해 숙청된 것”이라며 “정권 폭주를 견제해야 할 중대한 선거를 노골적으로 포기하는 것으로서 공당으로서 자해하는 것”이라고 했다. 그러면서 “상식적인 다수 국민들과 함께 연대하고 행동해서 반드시 바로 잡겠다”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지