與윤리심판원, ‘축의금 논란’ 최민희 견책 의결 “품위유지 의무 위반”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

與윤리심판원, ‘축의금 논란’ 최민희 견책 의결 “품위유지 의무 위반”

김헌주 기자
김헌주 기자
입력 2026-02-12 21:50
수정 2026-02-12 21:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

성비위 의혹 장경태, 새달 추가 증거조사

이미지 확대
최민희 더불어민주당 의원이 29일 국회에서 열린 본회의에 입장하고 있다. 2026.1.29 연합뉴스
최민희 더불어민주당 의원이 29일 국회에서 열린 본회의에 입장하고 있다. 2026.1.29 연합뉴스


더불어민주당 윤리심판원이 12일 자녀 결혼식 축의금 논란이 불거진 최민희 의원에 대해 견책을 의결했다.

윤리심판원은 이날 서울 여의도 민주당사에서 회의를 열고 최 의원에 대해 당의 품위 유지 의무를 위반한 사실이 인정된다며 견책 처분을 의결했다.

최 의원은 지난해 국정감사 기간 자녀 결혼식에서 피감기관으로부터 화환과 축의금을 받았다는 논란으로 경찰 조사를 받고 있다.

성 비위 의혹을 받는 장경태 의원은 추가 증거 조사를 위해 다음 달 16일 심판기일을 속행하기로 했다.

장 의원은 2024년 10월 서울 여의도 한 식당에서 여성을 성추행했다는 혐의로 고소당해 경찰 수사가 진행 중이다. 장 의원은 혐의를 전면 부인하고 있다.
김헌주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로