정치 [속보] 장동혁, 李대통령과 오찬 ‘불참’ 결정 윤예림 기자 입력 2026-02-12 11:05 수정 2026-02-12 11:05 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/12/20260212500134 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 청와대 오찬 관련 비공개 회의를 위해 송언석 원내대표실로 향하고 있다. 2026.02.12 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 청와대 오찬 관련 비공개 회의를 위해 송언석 원내대표실로 향하고 있다. 2026.02.12 뉴시스 [속보] 장동혁, 李대통령과 오찬 ‘불참’ 결정 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지