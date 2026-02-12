[속보] 국민의힘 지방선거 공천관리위원장에 이정현 전 대표

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 국민의힘 지방선거 공천관리위원장에 이정현 전 대표

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-12 09:06
수정 2026-02-12 09:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이정현 전 새누리당 대표. 서울신문DB
이정현 전 새누리당 대표. 서울신문DB


국민의힘은 6·3 지방선거 및 국회의원 보궐선거 공천관리위원장을 호남 출신 이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표가 맡는다.

장동혁 국민의힘 대표는 12일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이정현 전 대표는 당직자 출신이자 지역주의 벽을 용기 있게 허물어온 존경받는 정치인”이라며 “우리 당 험지인 호남서 두 차례나 의원에 당선돼서 통합과 도전 가치 상징적으로 보여줬다”고 평가했다.

장 대표는 “또한 지난 정부 지방시대위원회 부위원장을 역임하며 지방분권과 국가균형발전전략을 앞장서서 이끄셨다”며 “특정 계파에 얽메이지 않고 당의 외연을 확장해 온 정치적 궤적과 중앙과 지방을 아우르는 풍부한 정책 경험이 우리 당이 지향하는 공천의 지향점과 합치한다고 생각한다”고 설명했다.

이어지는 비공개 최고위원회의에서 이 전 대표의 공천관리위원장 임명 안건이 의결되면 정식 임명될 예정이다.

전남 곡성 출신인 이 전 대표는 18대 국회에 새누리당 비례대표로 입성했으며, 19대와 20대까지 순천에서 내리 당선됐다. 이어 새누리당 대표와 공동선거대책위원장을 지냈고, 박근혜 정부에서 초대 정무수석비서관과 2대 홍보수석비서관을 역임했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로