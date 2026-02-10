장동혁 “尹어게인 입장 변화 없다” 오세훈 “말로만 절윤 안 돼”

19일 1심 선고 절윤 선언 데드라인

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 9일 서울 강서구 ASSA 아트홀에서 열린 당 여성 정책 공모전 시상식에 참석해 인사말하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 9일 서울 강서구 ASSA 아트홀에서 열린 당 여성 정책 공모전 시상식에 참석해 인사말하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스

2026-02-11 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표가 10일 당 안팎의 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연)’ 요구에 대해 “추후 필요하면, 그런 상황이 도래하면 그것에 맞게 당 대표로서 할 수 있는 당 대표의 언어로 입장을 밝히겠다”고 했다. 당내에서는 오는 19일 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 1심 선고 전후를 6·3 지방선거를 앞둔 ‘절윤과 탈윤(탈윤석열)’ 선언의 데드라인으로 꼽는 분위기다.장 대표는 이날 문화일보 유튜브 채널에 출연해 “절연 문제를 말로써 풀어내는 건 누구도 만족시킬 수 없다. 행동과 결과로 보여드려야 한다”며 이같이 말했다. 다만 “이 문제(절연)를 자꾸 의제로 올리는 건 분열의 씨앗을 계속 만들어내는 일”이라고도 덧붙였다.최근 전한길씨가 장 대표에게 ‘윤어게인에 대한 입장’ 등을 밝히라고 요구한 데 대해선 “제가 공식적으로 밝혀온 입장에 변화된 게 없다”고 말했다. 또 “보수 내 다양한 생각과 목표가 있고 그걸 해결할 수 있는 방법은 지선을 이기고 총선을 이기고 정권을 가져오는 것”이라고 말했다.국민의힘 지도부에서 윤어게인 세력과 가장 가깝다고 평가받는 김민수 최고위원은 이날도 보수 유튜브 채널에 출연해 지지층을 향해 “하나의 구호만으로 어떻게 세상을 바꾸고 선거를 이기고 우리가 원하는 것을 얻느냐”며 “‘너 부정선거 있다고 생각해 없다고 생각해’ 이런게 지금 중요한 거냐”고 했다.김 최고위원은 전날도 유튜브 채널에 출연해 “윤어게인으로는 지방선거를 이길 수 없다”고 말했다. 이를 두고 김 최고위원이 장 대표의 절윤 선언을 앞두고 사전 정지 작업에 나선 것이란 해석이 나온다.한편 장 대표는 자신에게 당 대표 사퇴를 요구한 오세훈 서울시장과 관련해선 “(5번째 서울시장에 도전하는) 비전을 제시하는 데 집중하는 시간이 됐으면 좋겠다”고 꼬집었다.오 시장은 이날 서울시청 기자간담회에서 “윤 전 대통령의 계엄을 잘못됐다고 하는 분들이 계시고 당시 상황에서 필요했다고 보는 분들이 계시는데 양립할 수 없다”며 “모두 다 잃고 싶지 않다는 장동혁 지도부의 과욕이 빚은 부작용과 지지율 하락을 우리는 목격하고 있다”고 지적했다.특히 “말로만 ‘탈윤’을 하겠다, ‘절윤’을 하겠다고 해서 국민이 믿을 수는 없는 노릇”이라며 “특히 수도권 선거에서 지면 전국 지방선거에서 패하는 것이라는 위기의식을 갖고 지도부가 지혜로운 판단을 줄 것을 촉구한다”고 말했다. 자신의 탈당 가능성에 대해선 “단호히 말씀드리는데 전혀 고려하지 않고 있다”고 일축했다.