위기의 정청래… 결집하는 친명

정, 특검 추천·합당 내홍 책임론… 당권 경쟁 타격 불가피

여당 70명 ‘李 공소취소 모임’… 반청연대 시각엔 선긋기

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회 본관에서 열린 의원총회에서 조국혁신당과의 합당과 관련해 의원들 의견을 청취한 뒤 회의장을 나서고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회 본관에서 열린 의원총회에서 조국혁신당과의 합당과 관련해 의원들 의견을 청취한 뒤 회의장을 나서고 있다.

안주영 전문기자

2026-02-11 4면

더불어민주당·조국혁신당 합당 논의가 10일 사실상 좌초되면서 이를 전격 제안했던 정청래 민주당 대표의 향후 정치 행보에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 정치권에선 ‘합당 내홍 책임론’에 2차 종합 특검 후보 인사 검증 실패 등이 겹치며 정 대표가 수세에 몰리면서 당권 경쟁자로 꼽히는 김민석 국무총리가 반사이익을 얻게 됐다는 분석이 나온다. 이 와중에 친명(친이재명)계 의원들이 별도 모임을 조직하면서 세 결집에 나섰다는 관측도 나왔다.지난해 8월 집권 여당 첫 당대표로 선출된 정 대표는 취임 6개월 만에 최대 위기에 놓인 모습이다. 승부수로 던졌던 혁신당과의 합당 제안이 오히려 여권 분열의 불씨가 되면서 정 대표의 리더십까지도 흔드는 부메랑으로 돌아온 탓이다.2028년 총선 공천권을 쥔 차기 당권 경쟁도 예측 불허가 됐다. 앞서 정 대표는 대의원·권리당원 ‘1인 1표제’ 당헌·당규 개정을 이뤄내며 당권 경쟁에서 유리한 고지를 차지했다는 평가를 받았다. 하지만 이번 합당 문제로 정 대표는 취약한 당내 지지 기반을 노출한 꼴이 됐다. 특히 지도부 내 감정의 골까지 깊어진 터라 정 대표로서는 남은 임기 동안 지도력을 회복하는 일도 급선무가 됐다.정 대표가 ‘당청 간 엇박자’의 중심에 서면서 이재명 대통령의 최측근인 김 총리에게 유리한 구도가 형성되는 것 아니냐는 전망도 나온다. 친청(친정청래) 대 반청(반정청래) 구도가 선명해질수록 친명계가 김 총리를 중심으로 결집할 수 있다는 이유에서다.실제 이번 합당 과정에서 정 대표와 각을 세웠던 이언주·강득구·황명선 최고위원 등을 포함한 친명 의원 70여명은 ‘대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’ 출범을 준비 중인 것으로 전해졌다. 지난 전당대회에서 정 대표와 맞붙었던 박찬대 전 원내대표도 명단에 이름을 올렸다. 상임대표는 박성준 의원이, 공동대표는 김승원·윤건영 의원이 각각 맡기로 했다.이 모임은 12일 출범 기자회견을 열고 상반기 내 국정조사를 추진한다는 계획이다. 다만 이 모임은 ‘사실상 반청 모임’이라는 언론 보도 등과 관련해 “사실과 다르다”는 입장을 냈다.청와대는 특별한 입장을 내지 않고 당의 상황을 예의 주시하는 모습이다. 청와대 관계자는 “합당 논의는 당에서 하는 것”이라며 거리를 뒀다. 다만 이 대통령이 이날 입법에 속도를 내줄 것을 국회에 요청했음에도 여당 내부 상황으로 입법이 지연되지 않을지 우려하는 분위기도 감지된다.