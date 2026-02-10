정청래표 합당, 민주 의총서 제동

민주당 “현재 상황서 추진 어려워”

혁신당 “우린 피해자, 사과받아야”

더불어민주당이 10일 의원총회에서 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 추진은 어렵다고 뜻을 모았다. 필요성을 인정하더라도 계파 갈등 등 ‘역효과’가 더욱 부각되자 의원들이 공식적으로 제동을 건 것이다. 정청래 대표가 합당을 전격 제안한 지 19일 만으로, 정 대표는 적잖은 정치적 타격을 입게 됐다.박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 의원총회 이후 브리핑에서 “의원들은 대체로 통합의 필요성에 대해서는 공감했으나 현 상황에서의 합당 추진은 명분은 있더라도 추진이 어렵다고 의견을 모았다”고 밝혔다.그러면서 “합당 제안이 지방선거 압승을 통해 이재명 정부 국정 성공을 뒷받침하기 위한 진정성에서 비롯된 것이었다고 해도 추진 과정에서 발생한 갈등으로 귀결되고 있는 상황 인식을 공유했다”고 말했다.의총에서는 합당을 6·3 지방선거 이후로 미루고 혁신당과는 ‘선거 연대’ 혹은 ‘선거 연합’ 형태로 나아가야 한다는 의견 등이 제시됐다고 한다. 박지원 의원 등은 합당을 미루더라도 당내에 이를 논의할 기구를 만들자는 제안도 한 것으로 알려졌다. 다만 일부는 지방선거 이후 합당에 대해서도 우려를 표명했다고 한다.최근 최고위원들의 수위 높은 발언이 갈등 증폭의 원인이 됐던 만큼 사과가 필요하다는 의견도 있었다. 의원총회에 참석한 민주당 한 의원은 “두 명 정도가 (최고위원들이) 사과해야 한다고 말했다”며 “갈등을 빨리 봉합하려면 사과도 수단일 수 있다”고 했다.이날 저녁 비공개 최고위원회의에서 합당 문제를 논의한 정 대표는 11일 자신의 입장을 공개적으로 밝힐 예정이다. 의원총회에 앞서 정 대표는 이날 오전 재선 의원 모임인 ‘더민재’와 합당 문제를 논의하기 위한 간담회를 갖고 선수별 의원단 면담을 마무리 지었다.재선 의원들 역시 합당 논의를 중단하고 국정 현안에 집중하자는 의견을 정 대표에게 전달했다고 한다. 더민재 운영위원장인 강준현 의원은 간담회 뒤 기자들과 만나 “대표의 조속한 결단을 요청하는 대체적인 분위기가 있었다”고 했다. 그러면서 “더이상 갈등이 증폭되는 것은 중단했으면 좋겠고 지금 합당 논의를 당장 중단하고 국정 과제와 현안에 집중했으면 좋겠다는 것”이라고 말했다.정 대표는 이 자리에서 “통합에 찬성하든 반대하든 그것은 애당심의 발로라고 생각한다”며 “또 지방선거 승리와 이재명 정부 성공이라는 목표를 놓고 방법의 차이라고 생각하지 목표의 차이는 아니라고 생각한다”고 했다.지방선거 전 합당이 무산되면서 이를 선제적으로 추진했던 정 대표의 리더십에도 타격이 불가피해 보인다. 정 대표는 앞서 합당에 대한 당원 여론조사를 제안했지만 친명(친이재명)계 지도부 인사들이 반대하면서 무산된 것으로 알려졌다.더군다나 최근 2차 종합특검 후보자로 김성태 전 쌍방울 회장을 변호했던 전준철 변호사를 추천한 것을 두고 당내에서 “의사결정이 제한적이고 폐쇄적”이라는 비판이 제기되고 있어 더욱 수세에 몰리는 분위기다.한편 정 대표의 합당 제안을 사실상 받아들였던 혁신당은 자당을 ‘피해자’라고 표현하며 합당 여부를 떠나 적절한 수준의 사과를 받아야 한다고 주장했다.박병언 혁신당 선임대변인은 이날 YTN 라디오에서 “민주당에서 정돈된 제안을 해 주시지 않는 과정에서 상당히 몸살을 앓은 피해자 입장”이라며 “2단계로 합당 논의가 진전이 되든, 정리가 되는 수순이든 제안했던 민주당 쪽에서 적절한 수준의 사과가 있어야 되지 않는가라는 생각이 들긴 한다”고 했다.조국 대표 역시 11일 정 대표의 합당 관련 공식 발표 이후 직접 이 문제에 대한 입장을 밝힐 예정이다.