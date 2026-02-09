국힘, 김종혁 제명 확정… 친한계 “북에서나 보던 숙청 정치”

자진 탈당 거부로 자동 제명 조치

국민의힘이 한동훈 전 대표에 이어 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대한 제명을 9일 확정했다. 또다른 친한계 배현진 의원도 ‘징계 위기’에 놓인 가운데 보수 유튜버 고성국씨에 대한 징계까지 맞물리며 당내 ‘징계전’으로 확전하는 모양새다. 최보윤 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 “김 전 최고위원에 대한 당원 징계안이 최고위에 보고됐다”며 “의결 없이 보고 사항으로 마무리됐다”고 했다.김 전 최고위원은 장동혁 대표 등에 “파시스트적” 등 모욕하는 언행을 했다는 이유로 지난달 26일 중앙윤리위원회로부터 ‘탈당 권유’ 처분을 받았다. 이후 열흘 내 탈당 신고서를 제출하지 않아 자동 제명됐다.이에 김 전 최고위원은 곧바로 법원에 효력정지 가처분을 신청했다. 그는 페이스북에서 “불법도박판에서 아무리 형식과 절차를 지켜 뭔가를 해도 그건 원천적으로 불법”이라며 “가처분 재판부의 판단을 받아보려 한다. 그동안 윤리위가 얼마나 황당한 진행을 해왔는지 지적하고 따져보겠다”고 했다.친한계는 ‘숙청 정치’로 규정하고 반발했다. 한지아 의원은 페이스북에서 “불편한 말을 했다는 이유만으로 숙청된다면 그 정치가 지키는 것은 가치가 아니라 권력”이라고 지적했고, 안상훈 의원은 “중국 공산당과 북한 노동당에서나 보던 숙청 정치”라고 했다.서울시당위원장인 배 의원도 징계 심사 대상에 놓여 있다. 중앙윤리위는 지난 6일 윤 위원장 주재 회의에서 배 의원에 대한 징계 절차 개시를 의결했다. 당권파 이상규 성북을 당협위원장은 한 전 대표 제명 반대 입장을 서울시당 전체 의사인 것처럼 알렸다는 이유 등으로 지난달 30일 배 의원을 제소했다.중앙윤리위가 한 전 대표와 김 전 최고위원 모두에게 중징계를 내린 만큼 배 의원에 대해서도 당원권 정지 이상 처분을 내릴 수 있다는 관측도 있다. 만약 서울시당위원장 공석이 발생하면 당권파로 위원장이 바뀌거나 지방선거가 4개월이 채 남지 않은 만큼 직무대행 체제로 갈 가능성이 있다. 지난해 9월 서울시당위원장 투표에서 배 의원에게 50표 차로 석패한 조정훈 의원은 현재 당 인재영입위원장을 맡고 있다.한편 서울시당윤리위는 고씨에게 10일까지 소명서 제출 및 출석을 요구했다. 새 서울시당 윤리위원장으로는 친한계 김경진 동대문을 당협위원장이 임명된 상태다. 앞서 고동진 의원 등 친한계 의원 10명은 고씨의 “전두환 사진 당사 걸자”, “오세훈 서울시장 컷오프 해야 한다” 등 발언을 문제 삼아 징계요구안을 제출했다.