“밴스와 핫라인서도 관세 몰랐다” “관보 게재 예측 어려워”

국회 출석해 ‘트럼프 스타일’에 답답함 토로한 국무위원들

2026-02-10 5면

조현 외교부 장관은 9일 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 “한국의 비관세 장벽 개선이 없으면 한국에 대해 관세를 올릴 수밖에 없다”고 말했다고 밝혔다.조 장관은 국회 대정부질문에 출석해 지난주 방미 당시 그리어 대표가 회동에서 “진전이 없으면 감정 없이 관세를 높여 무역 적자를 개선하려 한다”고 말했다고 전했다.대정부질문에선 도널드 트럼프 미 대통령의 예측불허 스타일과 관련해 국무위원들이 답답함을 호소했다. 김민석 국무총리는 JD 밴스 부통령과 ‘핫라인’ 구축에도 트럼프 대통령의 ‘관세 25%’ 발언을 감지하지 못했다고 밝혔다.조 장관은 미국의 ‘관보 게재’ 임박과 관련해 “미국 정부가 정책 발표 때 과거의 전통적인 방법이 아닌 새로운 방법으로, 예측할 수 없는 방법으로 하고 있는 것이 현실”이라고 말했다. 조 장관은 윤후덕 더불어민주당 의원의 관보 게재 여부에 관한 질문에 “섣불리 말씀드리기가 곤란하다. 이해해 달라”고 했다. 이에 윤 의원도 “좀 답답하다”며 아쉬움을 표했다. 이와 함께 조 장관은 이달 중 핵추진 잠수함과 우라늄 농축·재처리 등 이른바 ‘한미 안보 패키지’와 관련해 미국 협상팀이 방한할 예정이라고 밝혔다.김 총리는 미국 측의 ‘쿠팡’ 압박과 관련해 “어떠한 정치적 의도나 압박이 있지 않았다는 점을 충분히 설명했다”고 밝혔다. 김 총리는 “미국에서 밴스 부통령을 포함한 정부 관계자들을 만났을 때 우리 국민 3분의 2 수준의 정보가 유출된 게 사건의 본질이고, 이후 수사 과정에서 보고를 지연하고 대처 과정에서 정부 관계자들을 근거 없이 비난한 점 등이 문제가 된 것이라고 설명했다”고 답했다.김 총리는 ‘대전·충남, 광주·전남은 민주당이 특별법을 당론 발의했고 대구·경북은 아니라 불이익을 입는 것 아니냐는 우려가 있다’는 주호영 국민의힘 의원의 행정통합 관련 질의에 “그런 것은 없다”고 일축했다.민주당 소속 국무위원들에게는 거취 관련 질의도 나왔다. 정청래 대표와 함께 민주당 차기 당권 주자로 꼽히는 김 총리는 ‘지방선거가 끝나면 당에 복귀할 거냐’는 윤 의원의 질문에 “서울시장은 안 나간다고 말했고, 지금 국정에 전념한다는 말을 누차 했다”고 밝혔다.국회부의장인 주 의원은 검찰의 ‘대장동 항소 포기’와 관련해 정성호 법무부 장관을 향해 “장관 그만 두고 돌아오면 ‘의원 정성호’는 남고 나중에 법적 책임은 혼자 져야 한다”며 “간곡하게 충고한다”고 말했다.