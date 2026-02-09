정청래 “대통령께 죄송” 거듭 사과에도… 친명계 일각 “집권 야당 폭주” 맹폭

정 “최종 책임은 나… 재발 막을 것”

더민주혁신회, 정청래를 ‘야당’ 지칭

‘특검 추천’ 이성윤 최고위 사퇴 촉구

이미지 확대 황명선(가운데) 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 공개 최고위가 끝난 뒤 논란이 된 2차 종합 특검 후보 추천과 관련해 유감 표명을 한 이성윤(오른쪽) 최고위원을 향해 항의하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 황명선(가운데) 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 공개 최고위가 끝난 뒤 논란이 된 2차 종합 특검 후보 추천과 관련해 유감 표명을 한 이성윤(오른쪽) 최고위원을 향해 항의하고 있다.

뉴스1

2026-02-10 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표는 9일 2차 종합특검 후보에 대한 인사 검증 실패와 관련해 “대통령께 누를 끼쳐 대단히 죄송하다”며 고개를 숙였다.친명(친이재명)계 일각에선 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인이었던 전준철 변호사를 추천했던 이성윤 최고위원 사퇴 요구도 나왔다.정 대표는 국회 최고위원회의에서 “당에서 벌어지는 일에 대해서 공은 당원들에게 돌리고 과는 제가 안고 간다”며 “최종 책임은 저에게 있다”고 거듭 사과했다. 그러면서 “다시 한번 대통령께 누를 끼친 점에 대해 대단히 죄송하다고 사과의 말씀을 드린다”고 했다.정 대표는 특검 후보 검증 절차도 언급했는데 원내 지도부에 화살을 돌렸다는 지적도 나왔다. 정 대표는 “좋은 사람이 있으면 원내 지도부에 추천하고, 원내 지도부가 그 사람을 낙점하고 추천하는 방식이었는데 여기에 빈틈이 좀 많이 있었던 것 같다”고 했다. 전 변호사를 추천했던 이 최고위원은 “좀 더 세밀하게 살피지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각하고 앞으로 더 세심하게 살피겠다”고 사과했다.정 대표의 거듭된 사과에도 당내 비판은 잇따랐다. 친명(친이재명)계 이건태 의원은 YTN 라디오에서 “의사결정이 매우 제한적이고 폐쇄적”이라며 “사과로 끝날 사안은 아닌 것 같다”고 했다. 친명계 외곽 조직인 ‘더민주전국혁신회의’는 ‘집권 야당의 폭주, 지금 멈춰야 한다’는 제목의 논평을 내고 이 최고위원의 즉각 사퇴를 요구했다. 논평 제목에 ‘집권 야당’이라고 쓴 걸 두고 정 대표를 지칭한 것 아니냐는 해석이 나왔다.정 대표가 검사 출신인 이 최고위원에게 특검 후보 추천을 요구했던 상황을 두고도 뒷말이 나왔다. 황명선 최고위원은 공개 최고위 직후 이 최고위원을 향해 “전준철의 대변인이 아니지 않느냐”며 “대표 혼자의 책임이 아니라 공동 책임이다. 지도부가 전준철 대변인처럼 얘기하면 되느냐”고 질책하기도 했다.정 대표가 특검 후보 추천 논란까지 겹치며 정치적 수세에 몰리자 조국혁신당과의 합당에 대해서도 강행보다는 속도 조절에 나서지 않겠느냐는 관측도 나온다.