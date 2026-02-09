대형마트 새벽배송 허용한다… 당정, 늦어도 상반기에 상생안 마련

부동산감독원 설치법안 이달 발의 당정은 8일 대형마트의 새벽배송 허용 등 온라인 배송 규제를 합리화하기 위한 방안을 추진하기로 했다. 대미투자특별법은 오는 3월 초 여야 합의로 처리한다는 목표도 세웠다.
민생경제법안 129건도 처리 전망
김민석·강훈식 “입법 속도전” 강조
박수현 더불어민주당 수석대변인은 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 제6차 고위당정협의회 직후 브리핑을 통해 “현재 유통법상 영업 규제는 오프라인 비중이 높던 시기에 도입돼 오프라인 유통 기업에만 적용되고 있으므로, 당정은 온오프라인 규제 불균형을 해소해 공정한 경쟁 환경을 조성해야 한다는 데 의견을 모았다”고 했다.
당정은 온오프라인 유통 기업 및 중소 상공인 단체가 참여하는 상생 방안을 포함한 유통 산업 경쟁력 강화 방안과 아울러 근로 규정 감독 강화를 위해 배송 노동자의 건강권을 보호하는 대책도 함께 마련하기로 했다. 한정애 민주당 정책위의장은 기자들과 만나 입법 목표와 관련해 “상생 방안이 나오는 시점”이라며 “늦어도 2분기”라고 했다.
박 수석대변인은 또 “당은 특별법안의 조속한 처리를 위해 ‘2월 9일부터 한 달간’ 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회를 가동하겠다”고 밝혔으며, “3월 초 여야 합의로 법안이 통과 처리될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 설명했다.
부동산 불법행위 대응을 전담하는 국무조정실 산하 부동산감독원 <서울신문 2월 4일 자 3면>도 조속히 설립하기로 했다. 박 수석대변인은 “당정은 긴밀한 협의를 거쳐 부동산감독원 설치 및 운영에 관한 법률 제정안과 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무 범위에 관한 법률 개정안을 이달 중 발의할 예정”이라고 했다.
당정은 아동수당법, 필수의료법, 개인정보보호법, 전세사기피해배상법 등 민생경제법안 총 129건을 2월 국회 우선 통과 법안으로 선정했다.
김용호 서울시의원, ‘용산국제업무지구 1만 호 주택공급 주민의견 청취 대토론회’ 개최
서울특별시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 5일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 ‘용산국제업무지구 주택공급에 대한 주민 대토론회’를 개최했다. 이번 토론회는 용산국제업무지구 주택 공급 규모를 둘러싸고 논란이 이어지는 가운데, 서울시의 도시계획 방향과 개발 원칙을 주민들과 공유하고, 개발로 직접적인 영향을 받는 용산구 주민들의 목소리를 정책 논의에 반영하기 위해 마련됐다. 토론회에는 김 의원을 비롯해 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수, 송승현 도시와경제 대표, 조상현 변호사, 이복순 이촌동 주민대표 등 전문가와 용산 주민 약 80여 명이 참석했으며, 유튜브 생중계를 통해 시민 누구나 토론을 시청할 수 있도록 했다. 용산국제업무지구는 용산구 한강로3가 40-1 일대에 조성되는 대규모 복합개발단지로, 2025년 11월 27일 기공식이 개최됐다. 서울시는 당초 주택 6000호 공급을 계획했으나, 정부의 주택 확대 요청에 따라 8000호 공급안을 제시한 바 있다. 다만 이는 학교 문제를 비롯해 교통, 공원 등 생활 SOC 기반시설이 해결될 경우에 한해 가능하다는 전제를 달았다. 그러나 정부가 1·29 도심
김민석 국무총리는 “국회의 입법 속도전이 필요하다”고 했고, 강훈식 청와대 비서실장은 “정부와 청와대가 아무리 좋은 정책을 준비해도 법적인 토대가 마련되지 않으면 실행에 옮길 수 없다”며 입법 속도전을 강조했다.
