與 “개혁 법안부터 처리”… ‘자사주 소각’ 3차 상법 상정

2026-02-04 4면

더불어민주당이 5일 국회 본회의에서 자사주 의무 소각을 내용으로 하는 3차 상법 개정안 등 이른바 개혁 법안을 처리하겠다는 방침을 밝혔다.김현정 원내대변인은 3일 국회에서 기자들과 만나 “(5일 본회의에서) 개혁 법안을 최소한 2개 정도 처리하겠다는 것이 기본적인 입장”이라고 말했다. 현재 우선 처리 대상 법안으로는 3차 상법 개정안 외에 법왜곡죄(형법 개정안)·재판소원 관련법(헌법재판소법 개정안)·법원조직법 등 사법개혁 법안, 중대범죄수사청·공소청법 등 검찰개혁 법안 등이 거론된다.민주당은 이날 국회 법제사법위원회 법안심사1소위에 3차 상법 개정안을 상정했다. 법사위 소속 한 민주당 의원은 “벤처나 중소기업들이 자사주를 소각할 때 유동성 위기가 있다는 우려는 벤처기업법이나 창업지원법 개정안으로 보완할 예정”이라면서 “시행 시기가 1년 후이며, 시행령 공포까지 따지면 1년 6개월 정도 걸릴 것”이라고 설명했다.이날 법안소위에서는 인천과 부산에 해사 전문법원을 설치하도록 하는 내용의 법원설치법 개정안과 공탁물 외 법원 보관금을 보관할 은행을 지정하는 내용의 공탁법 개정안도 처리됐다.민주당은 2월 국회에서 쟁점 법안 처리를 일단락하고 3월부터는 민생 법안에 집중한다는 전략이다. 김 원내대변인은 “개혁 법안을 포함한 법안을 처리할 수 있게 5일 본회의를 열어 달라고 국회의장에게 강력히 요청하는 상황”이라고 전했다.반면 국민의힘은 오는 12일 본회의 개최를 주장하는 것으로 알려졌다. 민주당이 5일 본회의에서 법안 처리를 밀어붙일 경우 다시 필리버스터(무제한 토론) 국면이 펼쳐질 가능성이 있다.한편 정청래 민주당 대표는 이날 ‘코리아 프리미엄 K-자본시장 특위’로 이름을 바꾼 ‘코스피 5000 특위’ 전체회의에 참석해 “꿈에 그리던 코스피 5000 시대를 열었다”면서 “이재명 대통령께서 후보 시절에 코스피 5000 얘기할 때 비웃고 조롱했던 분들 지금은 어떤 얼굴 표정일지, 그리고 어떤 생각일지 한마디쯤 듣고 싶다”고 꼬집었다.이어 “경제협력개발기구(OECD) 평균까지만 가도 코스피 6000, 7000 시대는 결코 꿈이 아니다”라면서 “저와 민주당도 입법과 정책으로 확실하게 뒷받침하겠다”고 강조했다.반면 곽규택 국민의힘 원내수석대변인은 3차 상법 개정안 추진과 관련해 “기업의 투자 의욕을 꺾고 경영의 불확실성을 키우는 독소 조항임에도 불구하고 민주당은 ‘정상화’라는 허울 좋은 수사만 되풀이하고 있다”고 비판했다.