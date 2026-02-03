“합당은 지방선거 후 논의” 빗발… 정청래 “당원 뜻 따를 것”

정, 합당 반대파와 연쇄 회동

2026-02-04 1면

정청래 더불어민주당 대표가 3일 조국혁신당과의 합당에 반대하는 최고위원들을 잇달아 만나며 내홍 봉합에 나섰다. 당내에선 합당 논의를 6월 지방선거 이후로 미루자는 주장이 쏟아진 가운데 정 대표는 “당원의 뜻을 따르겠다”고 대응했다. 이날 나온 ‘1인 1표제’ 도입을 위한 중앙위원회 투표 결과가 향후 합당 논쟁의 새 변곡점이 될 전망이다.정 대표는 이날 강득구 최고위원과 일대일 오찬 회동을 갖고 합당 논의를 이어 갔다. 전날 이언주 최고위원과 오찬, 황명선 최고위원과 만찬을 진행하는 등 합당 문제로 갈등을 빚는 최고위원들과 연쇄 회동에 나선 것이다.정 대표 면전에서 ‘2·3인자의 반란’을 언급했던 이 최고위원은 전날 정 대표와의 오찬 자리에서 “무리한 합당 추진으로 에너지를 소모하지 말고 국정 뒷받침에 전념해야 한다”고 말한 것으로 전해졌다. 황 최고위원 역시 만찬 자리에서 “합당 논의는 지방선거 이후로 미뤄야 한다”며 “대신 양당 간 공식 협상 창구인 합당 수임기구를 설치하자”고 제안했다고 밝혔다. 이에 정 대표는 “말씀을 잘 고민해 보겠다”는 취지로 답한 것으로 알려졌다.이날도 당내에선 합당 논의에 반대하는 목소리가 이어졌다. 친명(친이재명)계이자 경기지사 출마를 준비 중인 한준호 의원은 이날 기자회견을 열고 정 대표를 향해 합당 결정을 6·3 지방선거 이후로 넘기자고 요구했다. ﻿그는 “지금은 결론을 내릴 때가 아니다”라며 “논의는 필요하지만 결정을 내려야 한다면 지방선거 이후에 해야 한다”고 말했다. 지난 1일 “합당 논의를 멈추길 바란다”고 촉구한 데 이어 재차 압박에 나선 것이다.그러면서 “지방선거 전까지 당원 참여형 공식 논의기구를 설치해 충분한 숙의와 토론을 진행하자”며 “그 기구에서 합당의 필요성과 한계, 정치적 효과와 부담, 국정과 향후 당 정체성에 미칠 영향을 차분하게 점검하자”고 제안했다.또 더민주전국혁신회의 상임대표인 김문수 민주당 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 합당 중단을 촉구하는 전 당원 서명운동을 시작하겠다고 밝혔다. 그는 “충분한 설명도, 공론화도, 당원 의견 수렴도 없이 갑작스럽게 제기된 합당 논의는 당의 에너지를 분산시키고 불필요한 내부 논쟁만 증폭시키고 있다”며 “졸속으로 시작된 합당이 온전한 통합으로 이어질 수 없음은 자명하다”고 했다. 그러면서 지방선거 이후 당원 및 국민 여론 수렴을 거친 합당이 필요하다며 이런 요구에 동참하는 당원 서명운동을 제안했다.당 안팎의 반대 여론에 직면한 정 대표는 조만간 선수별 모임 및 시도당 당원 간담회 등을 통해 합당 제안에 대한 의견 수렴에 나설 계획이다. 당장 5일 초선 의원 간담회를 열어 의견 청취에 돌입할 예정이다. 전날 당내 초선 모임인 ‘더민초’는 합당 관련 간담회 이후 기자들과 만나 “대체적인 의견은 지금 합당 논의는 중단돼야 한다는 것”이라고 밝힌 바 있다.한편 민주당은 이날 정 대표의 핵심 공약인 ‘대의원·권리당원 1인 1표제’ 도입을 골자로 한 당헌 개정안에 대한 중앙위원 투표 결과를 발표했다. 정 대표는 지난해 12월에 1인 1표제 도입을 추진했지만 마지막 관문인 중앙위 투표에서 정족수 미달로 부결된 바 있다.