“美정부도 관세 인상 대부분 몰라… 밴스와 핫라인 소통 주고받는 중”

김민석 국무총리는 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 재인상 압박’에 대해 “미국 내에서도 대부분 사전에 인지 못 한 메시지”라고 밝혔다. 이재명 대통령이 최근 부동산 정책과 관련해 강한 의지를 드러내는 것에는 “정책 기조가 일관될 것이라는 메시지”라고 설명했다.김 총리는 2일 서울 종로구 국무총리 서울공관에서 신년 기자간담회를 열고 이같이 말했다. 김 총리는 JD 밴스 미 부통령과의 핫라인 개설 직후 트럼프 대통령이 관세 압박에 나선 것에 대해 “국내 일부에서 ‘핫라인이 무슨 의미가 있느냐’고 말씀하시는 것을 들었다”면서 “미국 정부 내에서도 하워드 러트닉 상무장관 등을 제외하고는 대부분 사전에 인지하지 못한 메시지였던 것으로 안다”고 했다.이어 “트럼프 대통령 특유의 독특한 메시지 제기 방식”이라고 설명했다. 또 “밴스 부통령과 앤드루 베이커 안보보좌관의 전화번호를 현장에서 바로 받아 그 이후에 몇 차례 소통을 주고받고 있는 상태”라고 소개했다.일각에서 제기된 ‘쿠팡 배후설’에 대해서는 “밴스 부통령의 ‘쿠팡 언급’이 트럼프 대통령의 관세 메시지 배경이었다는 것처럼 해석한 것은 사실과 전혀 다르다”며 “쿠팡 측의 의사일지는 모르겠지만 미 정부의 확인된 의사와는 다르다”고 밝혔다.부동산 정책에 관해선 “정부는 수도권 부동산 문제를 근본적으로 지방 균형 발전을 통해 장기적으로 풀고 안정적인 공급을 지속하며 과도한 수요는 금융 등을 포함한 적정한 합리적 방법으로 대응할 것”이라며 “세제 등을 통한 부동산 접근은 가능한 한 하지 않는 것을 기조로 하되 어떤 정책이든 배제는 하지 않는다”고 강조했다.이와 관련해 이 대통령이 연일 강한 메시지를 내는 의도에 대한 질문에는 “‘4년 이상의 임기가 남아 있다, 일관되게 갈 것이다’가 대통령께서 보내고 싶은 메시지가 아닌가 생각한다”고 답했다.검찰개혁 후속 논의의 핵심 쟁점 중 하나인 보완수사권 문제에 대해선 “지방선거나 국회 상황이 있어서 처리 시점에 관해선 당과 논의해야 한다”면서도 “개인적인 소망으로는 적어도 6월 전에 핵심적인, 뜨거운 쟁점에 대해선 일정한 정리가 되는 게 좋다고 생각한다”고 말했다.