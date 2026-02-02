‘小통령 체급’ 통합단체장 선거앞 속도

통합 땐 초광역 경제권 탄생… 유권자는 깜깜이 선거 우려

6·3 지방선거를 불과 4개월 남겨두고 광역단체 간 통합 논의가 급물살을 타면서 최초의 ‘통합 단체장’이 몇 명이나 탄생할지 관심이 모이고 있다. 통합단체의 인구 규모와 예산, 권한 등을 고려하면 통합단체장은 기존 시장·도지사를 뛰어넘는 ‘소(小)통령’급의 막강한 체급을 가지게 될 전망이다. 다만 선거 직전 벼락치기로 통합 논의가 진행되며 유권자들의 혼란은 불가피할 것으로 보인다.2일 정치권에 따르면 현재 행정통합 논의는 충남·대전, 전남·광주, 대구·경북에서 동시다발적으로 진행 중이다. 부산·울산·경남(부울경)은 지방선거 이후 논의를 이어 가는 방향으로 가닥이 잡히고 있다.더불어민주당은 이날 의원총회를 열어 광주·전남통합특별법, 충남·대전통합특별법 처리를 당론으로 채택했다. 민주당은 오는 5일 국회 행정안전위원회 회의에서 해당 법안들을 논의한 뒤 26일 본회의에서 처리할 계획이다.민주당이 지난달 30일 발의한 충남·대전 통합을 위한 특별법은 총 314개 조문에 288개 특례로 구성돼 있다. 특별법엔 지방소멸대응기금을 우선적으로 배분하고 공공기관 이전 시 우대 조항을 명문화하는 내용이 담겼다. 또 혁신도시 개발에 필요한 행정·재정적 지원을 이미 조성된 1차 혁신도시보다 추가하도록 했다.﻿전남·광주 통합을 위한 특별법에는 첨단산업 육성과 국가 기간산업 경쟁력 강화, 농어촌의 균형 있는 발전 등을 담아 통합단체를 수도권에 대응하는 남부권 성장 축으로 육성하겠다는 의지를 명확히 했다.국민의힘은 대구·경북 행정통합을 위한 특별법을 발의해 둔 상태다. 특별법에는 TK 통합지자체 명칭을 ‘대구경북특별시’로 정하고 서울특별시에 준하는 지위를 갖도록 명시했다. 또 대구시와 경북도가 누린 행정·재정상 이익을 특별시가 계속 누릴 수 있도록 한다는 내용도 담겼다.법안엔 공항·사회간접시설 개선·보완에 소요되는 비용, 양도소득세 법인세 10% 특별시 교부, 지방교부세 인상, 지방세 감면, 도시개발 특례 등의 내용도 담겼다.부울경은 국민의힘 소속 자치단체장들이 6월 지방선거 이전 통합을 포기하고 주민투표를 거쳐 2028년 총선 전까지 하겠다는 쪽으로 방향을 잡으면서 논의가 진전되지 못하고 있다. 민주당은 자체적으로 논의를 이끌어 가겠다는 의지를 보이고 있으나 자치단체장들 반대에 사실상 6월 이전 통합은 어려울 것으로 보인다.행정통합이 성공적으로 진행된다면 이번 지방선거에서 첫 통합 단체장을 선출하게 된다. 무엇보다 통합 시 인구 규모는 충남·대전이 358만명, 광주·전남이 316만명, 대구·경북이 436만명 규모로 늘게 돼 초광역 경제권으로 탈바꿈하게 된다. 여기에 정부가 매년 최대 5조원, 4년간 20조원을 지원하고 조직·인사에서 자율권이 확대되는 만큼 통합 단체장은 막강한 권한을 가지게 된다.그러나 6·3 지방선거가 4개월 남은 상황에서도 여전히 행정통합 논의가 진행되고 있어 출마 예정자들 사이에 혼선이 가중되고 있다. 민주당 한 의원은 서울신문과의 통화에서 “통합에 대비한 선거 전략들을 생각하지 않을 수 없다”며 “이미 통합 지역구를 돌아다니며 선거운동 아닌 선거운동을 하시는 분들이 있는 것으로 안다”고 전했다.또 다른 민주당 의원은 “아직 말하기에는 이른 감이 있지만 선거구가 거대해진 만큼 통합 이후에 합종연횡 등 이야기들이 오갈 수 있을 것”이라고 말했다.아울러 전체 유권자 3분의1가량은 광역단체장 선거가 어떻게 진행될지 여전히 알 수 없는 상태로 후보자의 역량을 제대로 평가하기 어려운 선거가 될 것이란 관측도 나온다. 또 지역 간 갈등이 고조되거나 정치적 셈법이 복잡해져 지방선거 전 통합이 무산될 경우 선거에 어떤 영향이 미칠지도 주목된다.